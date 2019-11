Ressources Sirios inc. : Résultats de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires





MONTRÉAL, 20 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE : SOI) annonce que toutes les propositions présentées à son assemblée générale annuelle et extraordinaire d'hier ont été entérinées par les actionnaires. Ces propositions comprenaient la nomination des administrateurs et des auditeurs de même que le renouvellement du régime d'options d'achat d'actions de la Société.



Les actionnaires ont élu MM. Luc Cloutier, Guy Chevrette, Michel Bouchard, Dominique Doucet et Gilles Dupuis comme membres du conseil d'administration avec des taux d'approbation variant entre 96,93 % et 98,79%. Les actionnaires détenant un total de plus de 40 % du capital-actions de Sirios ont voté sur les propositions présentées.

De plus, lors de la réunion du conseil d'administration tenue après l'assemblée des actionnaires, M. Frédéric Sahyouni a été réélu aux postes de chef des finances et secrétaire de la Société tandis que M. Dominique Doucet et M. Gilles Dupuis ont été réélus président et chef de la direction et président du conseil respectivement. MM. Luc Cloutier, Guy Chevrette et Michel Bouchard ont également été renommés comme membres du comité d'audit et du comité de gouvernance, d'environnement et de santé/sécurité.

Pour visionner la présentation de Dominique Doucet lors de l'assemblée des actionnaires : https://www.facebook.com/RessourcesSirios/videos/1242532012611514/

Octroi d'options

Le conseil d'administration a octroyé le 19 novembre 2019 un total de 3 800 000 options d'achat d'actions auprès d'employés, consultants, administrateurs et dirigeants en vertu de son régime incitatif d'octroi d'options, à un prix de levée de 0,185 $ par action. Les options ont une durée de cinq ans.

À propos de Sirios

Fondée en 1995, Ressources Sirios génère et explore elle-même ses projets d'exploration minière. Pionnière dans la recherche de gisements d'or de classe mondiale à la Baie-James, Sirios se concentre sur son projet phare aurifère Cheechoo, découverte de l'année de 2016, au Québec.

