Toitures Brault consolide maintenant l'Est et le Centre du Canada

TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pour compléter la célébration de son 70e anniversaire, Toitures Brault est très heureuse d'annoncer l'acquisition de Haggart Roofing en Ontario, où Joffre Perreault supervisera nos opérations dans le plus grand marché de la toiture au Canada. Cette acquisition fait maintenant de Toitures Brault le seul entrepreneur en couverture qui exploite ses propres opérations de toiture à la fois dans l'Est et le Centre du Canada, avec de solides assises au Québec, dans les Maritimes et maintenant en Ontario. Nos clients pourront ainsi continuer à obtenir le service exceptionnel et la qualité de fabrication auxquels ils sont habitués depuis 70 ans. Qui plus est, en ayant sa propre main-d'oeuvre, Toitures Brault pourra maintenir ses normes d'excellence qui seraient impossibles à réaliser si elle se contentait de donner ses travaux en sous-traitance dans ces marchés, comme plusieurs concurrents ont choisi de le faire. Il s'agit d'une étape majeure de notre plan d'expansion dynamique qui consolide maintenant les marchés de l'Est et du Centre du Canada.

« L'Ontario est le plus important marché de la toiture au Canada et pourtant, ce marché a absolument besoin d'un nouveau joueur national qui amènera une perspective nouvelle aux clients et aux parties prenantes. Un tel changement ne peut se faire sans l'apport d'un joueur majeur dans l'industrie qui possède une véritable expérience terrain dans divers marchés géographiques et qui ne se contente pas de faire appel des sous-traitants pour l'exécution de ses travaux. Le Groupe entretient déjà une relation personnelle avec Haggart Roofing depuis 5 ans, mais il n'a jamais tenté d'en faire l'acquisition, puisque le besoin de le faire ne s'était pas vraiment fait sentir à l'époque et les propriétaires de Haggart n'étaient pas prêts à vendre. 2019 a marqué non seulement le 70e anniversaire du lancement de l'entreprise par mon grand-père, ce fut aussi une année de croissance exceptionnelle, alors que nous avons consolidé notre position dans les Maritimes, en ouvrant à la fois les marchés de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, pour compléter notre établissement actuel au Nouveau-Brunswick. Maintenant, pour célébrer comme seul Brault peut le faire, nous marquons la fin des célébrations en consolidant entièrement notre position dans l'Est et le Centre du Canada en faisant équipe avec une entreprise de toiture expérimentée, issue localement du marché ontarien », affirme Marc Brault, président du Groupe Toitures Brault.

« Je travaille sur les toitures depuis l'âge de 15 ans. Après avoir travaillé pour un des grands couvreurs de l'Ontario pendant presque une décennie, j'ai décidé d'exploiter ma propre entreprise de toiture en Ontario et dans les Maritimes pendant presque 20 ans. Toutefois, il était temps pour moi de rentrer au bercail en Ontario et je suis absolument ravi et enthousiaste de faire partie de la famille de Toitures Brault. Avec l'expertise que ce groupe possède déjà dans les différents marchés de l'Est du Canada, et maintenant que je me joins au groupe, je crois réellement que nous avons les connaissances et l'expertise en couverture les plus poussées dans l'Est et le Centre du Canada. Personne n'est en mesure de servir notre clientèle nationale de l'Est et du Centre du Canada avec le savoir-faire que nous possédons, loin de là. Haggart Roofing est une entreprise bien connue et très appréciée de sa clientèle établie et nous veillerons à ce qu'elle soit bien desservie à l'avenir. Voilà notre promesse et notre engagement envers les propriétaires précédents. Nous avons une équipe extraordinaire qui aura bien des occasions de croître et de s'épanouir personnellement alors que nous continuons note expansion en Ontario. Nous invitons également les couvreurs ontariens à la recherche de nouveaux défis et de changement de communiquer avec nous, car nous aurons énormément de besoins dans le secteur de la toiture en Ontario à partir de maintenant », affirme Joffre Perreault, associé directeur ontarien de Haggart Roofing.

À propos de Toitures Brault

Toitures Brault oeuvre dans le secteur de la toiture depuis 1949 et exerce maintenant ses activités dans les marchés du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et de l'Ontario avec ses propres opérations et équipes. Notre entreprise familiale de 3e génération, en affaire depuis 70 ans, est un chef de file reconnu de l'industrie de la toiture.

L'industrie est en perpétuelle évolution et notre personnel est formé pour demeurer au fait des dernières technologies et produits afin d'offrir les meilleures solutions disponibles sur le marché à nos clients. Nos connaissances et notre outillage à la fine pointe de la technologie nous permettent de livrer un travail et un service de qualité exceptionnelle dont nous sommes très fiers.

Toitures Brault est engagée à répondre aux besoins de sa clientèle et à poursuivre son plan d'expansion à travers le pays afin d'appuyer sa clientèle dans leurs projets en leur offrant encore et toujours un service et une qualité de main d'oeuvre exceptionnels.

