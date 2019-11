Automobility LAtm annonce que « Humanising Autonomy » est la gagnante du concours 2019 du top dix des start-ups du secteur de l'automobile





La société basée à Londres, qui s'attache à établir des normes mondiales dans le domaine de l'application de l'intelligence artificielle, a été sélectionnée parmi des centaines de candidats et recevra une récompense de 15 000 $

LOS ANGELES, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les organisateurs du salon Automobility LAtm du LA Auto Show ont annoncé aujourd'hui le gagnant de son concours Top Ten Automotive Startups Competition (top dix des start-ups du secteur de l'automobile). Le sixième concours Top Ten Automotive Startups Competitiontm (top dix) annuel du salon a été présenté cette année par l'initiative de mobilité PlanetM de la Michigan Economic Development Corporation (MEDC) et coparrainé par le centre technologique Plug and Play. Humanising Autonomy a reçu 15 000 $ ainsi qu'une reconnaissance mondiale.

Humanising Autonomy (Londres, Royaume-Uni) est une start-up qui a de grandes ambitions et dont la mission est de construire la norme mondiale concernant la façon dont les systèmes autonomes interagissent avec les gens. Créée dans le but de permettre une mise en oeuvre de la technologie autonome plus sûre et plus axée sur l'humain, la société a développé un logiciel de prédiction indépendant de la caméra qui est capable de prédire le comportement et les intentions des piétons, des cyclistes et d'autres usagers vulnérables de la route en temps réel pour améliorer les systèmes de la mobilité mondiale. En tant que technologie cruciale de perception, le logiciel basé sur la vision s'intègre à tous les niveaux d'autonomie (y compris à la fois les véhicules autonomes et les véhicules conduits par des humains) pour améliorer la sécurité, l'efficacité et les interactions avec les piétons.

« C'était une année très importante pour notre concours de start-ups et « Humanising Autonomy » est une entreprise vraiment progressive avec des clients déjà acquis à travers le monde pour transformer la sécurité de la technologie autonome », a déclaré Terri Toennies, président du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « AutoMobility LA ne fournit pas seulement une plateforme où les gagnants reçoivent de l'argent comme récompense, mais aussi un lieu où ils peuvent présenter leurs travaux à des professionnels internationaux de l'industrie qui sont leaders de leurs domaines. Ces idées sont vraiment en train de façonner l'avenir de la mobilité telle que nous la connaissons. »

L'ensemble des dix finalistes ont été reconnus lors de l'AutoMobility LA devant les médias et des professionnels de l'industrie du monde entier, y compris des constructeurs automobiles, des cadres de société de la technologie, des concepteurs, des développeurs, des investisseurs, des négociants, des représentants gouvernementaux, des analystes, d'autres start-ups et plus encore.

Pour en savoir plus sur les finalistes du top dix de cette année, obtenir des informations supplémentaires sur l'événement AutoMobility LA du salon LA Auto Show ou pour vous inscrire, rendez-vous sur automobilityla.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est chaque année le premier grand salon automobile d'Amérique du Nord de la saison. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir AutoMobility LAtm, le premier salon commercial de l'industrie à faire converger les industries de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des questions les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. AutoMobility LA 2019 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, avec en parallèle la présentation de nouveaux véhicules de constructeurs. Le LA Auto Show 2019 sera ouvert au public du 22 novembre au 1er décembre. Le salon AutoMobility LA est le lieu où la nouvelle industrie de l'automobile fait des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels de l'industrie du monde entier. Le LA Auto Show bénéficie du soutien de la Greater L.A. New Car Dealer Association et est détenu et organisé par ANSA Productions. Si vous souhaitez recevoir les dernières nouvelles et informations concernant le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes sur http://www.laautoshow.com/. Pour plus d'informations à propos d'AutoMobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

