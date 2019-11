Campagne Noël sans faim du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : la communauté collégiale est invitée à faire preuve de générosité!





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Campagne Noël sans faim du Cégep Saint-Jean vise à offrir des paniers de Noël et des bons d'épicerie aux étudiantes et étudiants moins bien nantis. Le comité organisateur de la campagne, composé de membres du personnel, invite toute la communauté collégiale à faire preuve d'un élan de générosité du 25 au 29 novembre prochain.

Tout d'abord, la traditionnelle guignolée du Cégep se déroulera le jeudi 28 novembre. Des membres du personnel ainsi que des étudiantes et étudiants y recueilleront les dons en argent. Il sera aussi possible de contribuer à la campagne en déposant des dons en argent dans les tirelires placées aux caisses de la cafétéria et du café étudiant L'Entre-Deux ainsi qu'au local P-160. Les personnes souhaitant offrir des denrées alimentaires non périssables pourront les déposer toute la semaine dans ce même local.

Les sportifs pourront s'inscrire au Volley-o-thon organisé pour l'occasion. Celui-ci se déroulera au gymnase le mardi 26 novembre de 12 h à 12 h 50 ainsi que le mercredi 27 novembre de 12 h à 12 h 50 et de 16 h à 18 h. Un don de 5 $ par personne participante ou de trois denrées non périssables est demandé. Les spectatrices et spectateurs souhaitant participer à la campagne pourront aussi remettre leurs dons au gymnase lors des matchs.

Dons en ligne

Il sera possible d'effectuer un don en argent à tout moment entre le 25 et le 29 novembre grâce à la nouvelle plate-forme de don en ligne de la Fondation du Cégep www.jedonneenligne.org/fondationcegepstjean. Un crédit d'impôt pour les dons de 10 $ et plus sera émis.

Pour obtenir un panier de Noël

Pour obtenir un panier de Noël, les étudiantes et étudiants doivent prendre un rendez-vous avec la conseillère à l'aide financière du Cégep, madame Suzanne Méthé, au plus tard le vendredi 6 décembre en téléphonant au 450 347-5301, poste 2360, ou en se présentant au local P-162.

La direction du Cégep tient à remercier les donatrices et donateurs à l'avance pour leur participation à cette opération de solidarité à l'approche des Fêtes de fin d'année ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'organisation de cette campagne. Rappelons qu'un montant record de 6 145 $ avait été amassé l'an dernier.

