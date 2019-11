De l'annulation d'une lune de miel à prendre le risque de perdre son emploi - Booking.com dévoile l'optimisme et le dévouement des fans de sport à voyager autour du monde





PARIS, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Avec l'UEFA EURO 2020tm qui se déroule dans toute l'Europe, ainsi que d'autres manifestations sportives internationales, les fans se préparent déjà à voyager et à regarder leurs équipes et athlètes favoris s'affronter sur la scène internationale.

Une étude menée par Booking.com, partenaire officiel de réservation d'hébergement et d'attractions de l'UEFA EURO 2020tm, sur 29 marchés révèle que les fans français sont parmi les plus optimistes quant à l'avenir de leur équipe ; 79% des amateurs de tennis pensent qu'ils verront leur équipe gagner un championnat international.

David Villa, champion de l'UEFA EURO 2008 et ambassadeur mondial de Booking.com, explique ce que c'est que d'avoir le soutien de ses fans : "Le soutien de nos supporters lors de la finale de l'UEFA EURO 2008tm a été indescriptible et leur optimisme inébranlable a définitivement mené notre équipe à la victoire cette année-là."

Étonnamment, en France, près d'un amateur de sport sur cinq (17 %) admet qu'il serait heureux d'annuler sa lune de miel s'il pouvait se déplacer pour assister à un grand match, alors que près d'un sur cinq avoue qu'il quitterait même son emploi s'il pouvait assister à une grande finale !

Voyager pour voir leur équipe en direct est une priorité pour de nombreux amateurs de sport en France, 91 % d'entre eux ont confirmé avoir effectué entre un et cinq voyages au cours de la dernière année seulement.

