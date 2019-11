Propriétaire de l'Auberge sous les arbres, à Gaspé - Mme Claudine Roy, nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Association Restauration Québec





QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association Restauration Québec (ARQ) est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Claudine Roy, de l'Auberge sous les arbres (Gaspé), à titre de présidente de son conseil d'administration 2019-2020. Le tout a été confirmé lors de l'assemblée générale annuelle des membres qui s'est déroulée aujourd'hui au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Mme Roy était déjà active au sein du CA de l'ARQ, tout d'abord à titre d'administratrice de 2012 à 2015, et à titre de vice-présidente depuis.

Personnalité connue et très impliquée dans sa région, mais dont le rayonnement déborde de ces frontières, elle a été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 2010, membre de l'Ordre du Canada en 2019 et s'est récemment vu décerner le Prix Femme d'affaires du Québec, catégorie Bénévole fortement engagée. Ayant à son actif la création de nombreuses activités qui ont grandement favorisé au développement récréotouristique de la région, notamment la Grande traversée de la Gaspésie et le Festival de musique du bout du monde, Mme Roy a également été la fondatrice et propriétaire du Bistro Brise-Bise (Gaspé) pendant 30 ans. Elle contribuera ainsi assurément, par sa grande expérience, à faire avancer les dossiers de l'ARQ en compagnie des autres membres du conseil d'administration de l'ARQ.

Deux nouveaux administrateurs font d'ailleurs leur entrée au CA de l'ARQ cette année, soit Mme Danièle Beaulieu, de l'Hôtel Mortagne (Boucherville) et M. Yves Gravel, du restaurant La Maison François (Sainte-Thérèse). Les autres membres du conseil d'administration sont : Mme Nathalie Lehoux, des Restaurants Pacini inc. (La Prairie), nommée vice-présidente, M. Hugues Philippin, du Restaurant Chic Alors! (Québec), nommé secrétaire-trésorier. Les autres administrateurs pour l'année 2019-2020 sont , M. Éric Marin, du restaurant Chez Milot (Sainte-Adèle), M. Hugues Bélisle, du Bistro Pic Bois (Charlemagne et Mirabel), M. Martin Lévesque, Traiteur Esprit Faim (La Prairie), M. Tony Priftakis, des restaurants Buffet des Continents (Gatineau) et M. Alain Mailhot, président-directeur général de l'ARQ. M. Vincent Arsenault agira pour sa part à titre de président ex officio.

Fondée en 1938, l'ARQ regroupe près de 5 700 membres ayant réalisé, en 2018, plus de 6 milliards de dollars de ventes, soit environ la moitié du total des recettes de toute l'industrie de la restauration au Québec.

