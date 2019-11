Le Conseil municipal de Barcelone et Huawei signent un accord d'intention en vue d'un partenariat de collaboration





BARCELONE, Espagne, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2019, Huawei et le Conseil municipal de Barcelone ont signé une lettre d'intention (LI) permettant aux deux institutions de collaborer dans le cadre de projets d'innovation, ainsi que de promouvoir l'investissement technologique dans la ville.

Parmi les domaines de coopération inclus dans cet accord figurent les technologies innovantes élaborées par Huawei, telles que la 5G, l'application SmartCity, et la transformation numérique dans la ville de Barcelone. La LI a été signée par M. Jaume Collboni, Primer Tinent d'Alcalde, du Conseil municipal de Barcelone, et M. Sun Fuyou, vice-président de Huawei Enterprise Business Group.

La LI prévoit l'engagement de Huawei consistant à agir en tant que partenaire technologique de la ville de Barcelone, fournissant des ressources technologiques et promouvant le développement d'activités d'innovation TIC mentionnées. En outre, Huawei s'engage activement en faveur de l'innovation et de la R&D, recherchant constamment de nouvelles initiatives de pointe pour participer à la projection économique globale de la ville.

Jaume Collboni, conseiller municipal de la ville, a déclaré : « Les collaborations de ce type renforcent la position de Barcelone en tant que ville technologique, contribuent à la création d'emplois de haute qualité, et nous renforcent en tant que ville de référence sur le marché asiatique. » Collboni a rappelé ces derniers jours les inaugurations de sièges sociaux d'entreprises technologiques installées dans la ville, « qui viennent s'ajouter aux plus de 200 sociétés technologiques basées dans la ville depuis ces dernières années », et a souligné « l'importance des travaux de promotion économique menés par Barcelone en Asie pour devenir un partenaire stratégique de projets commerciaux tels que Huawei. »

Lors de l'événement, M. Sun Fuyou, vice-président de Huawei Enterprise Business Group, a expliqué : « L'Espagne est un marché très important pour Huawei. Nous avons établi nos activités ici il y a 18 ans, et notre engagement consistant à participer à la croissance de l'économie numérique n'a cessé de se renforcer. Nous entretenons des relations très étroites avec Barcelone, une ville qui nous accueille chaque année pour présenter nos technologies les plus innovantes à l'occasion du Mobile World Congress, et du Smartcity Expo World Congress. Notre volonté consiste à coopérer dans le cadre de la transformation numérique de Barcelone, ainsi qu'à l'aider à devenir la ville la plus innovante d'Europe. »

