Virgin Voyages met le cap sur la Méditerranée avec son deuxième navire, le « Valiant Lady » et le lancement de trois splendides croisières de sept nuits, au départ de Barcelone avec escales à Ibiza





Virgin Voyages, la nouvelle marque lifestyle qui secoue le secteur du voyage, a annoncé que son deuxième navire, baptisé « Valiant Lady » allait offrir des croisières méditerranéennes de sept nuits au départ de Barcelone, en Espagne, avec lancement prévu pour mai 2021. Les réservations pour les trois itinéraires, proposant tous, des escales de nuit et des soirées dans des destinations parmi les plus populaires de France, d'Italie et d'Espagne, seront ouvertes à partir du 19 décembre 2019.

« Nous sommes ravis de dévoiler le nom de notre deuxième navire, le Valiant Lady, et de concrétiser notre engagement d'offrir aux voyageurs une expérience de croisière d'un style complètement renouvelé dans cette fantastique région du monde. Nos marins vont adorer les endroits où nous allons, ainsi que les moments et souvenirs qu'ils pourront se créer sur notre magnifique navire. Tout bien réfléchi, il n'y a pas de meilleur moyen de naviguer sur les sept mers que de partir en croisière avec Virgin », a déclaré Tom McAlpin, PDG de Virgin Voyages.

Étés 2021 en Méditerranée avec un port d'attache à Barcelone

Le Valiant Lady accostera à quelques pas de Las Ramblas au World Trade Center Barcelona, ce qui positionnera les marins au plus près du coeur de cette magnifique ville de départ. Cet emplacement privilégié, généralement réservé aux paquebots de luxe et aux méga-yachts, permet d'accéder à pied aux quartiers dynamiques et diversifiés de Poble Sec, el Raval, Barri Gotic, Port Vell, et la célèbre plage urbaine de La Barceloneta. Avec un départ hebdomadaire le dimanche, les marins profiteront de plus de temps à Barcelone et disposeront de nombreuses options de vol. Virgin Voyages s'associe à Global Ports Holding, premier opérateur mondial de ports de croisière indépendants, pour préparer l'arrivée du Valiant Lady au début de l'été 2021.

Réservations ouvertes dès décembre 2019, pour les croisières de sept nuits à compter de mai 2021 avec une nuit à Ibiza

La Méditerranée, qui abrite des clubs de plage parmi les meilleurs au monde, des expériences culturelles, des spas réparateurs, des clubs de yacht et une vie nocturne, est un choix parfait pour Virgin Voyages. Le Valiant Lady parcourra trois itinéraires différents avec des escales à couper le souffle.

L'itinéraire 1 comprend les délices exotiques de Barcelone, Ibiza, Monte-Carlo, Marseille et Olbia

L'itinéraire 2 offre un fantastique périple en Méditerranée comprenant Barcelone, Ibiza, Toulon, Ajaccio, Marina di Carrara et Cagliari

L'itinéraire 3 est une immersion essentiellement espagnole avec des arrêts à Barcelone, Ibiza, Palma de Majorque, Malaga et le port britannique de Gibraltar

Tenant compte des préférences des marins et des First Mates (partenaires de voyage) pour de plus longs séjours dans les ports, Virgin les inscrit dans chaque itinéraire. Cela signifie que les marins pourront tirer le meilleur parti de leur séjour dans un port et profiter de tout ce que ces destinations ont à offrir. Il est à noter que chaque croisière comporte un vendredi à Ibiza, l'une des plus belles et des plus palpitantes îles des Baléares. Qu'il s'agisse d'un club de plage enchanté, d'un marché bohème, d'un spa serein, d'admirer de magnifiques couchers de soleil ou d'une sortie nocturne, aucun autre lieu n'offre la variété et le style de cette incomparable destination.

Présentation du « Valiant Lady »

Virgin Voyages a également révélé que le nom « Valiant Lady » provenait du mot latin valere et de l'adjectif français vaillant, qui signifie « audacieux », « fort » et « courageux ». Alors qu'autrefois, l'image de la femme ne décorait la proue des navires que pour les protéger, « Valiant Lady » incarne l'idée que les femmes conçoivent, commandent, dirigent et défendent le changement dans l'industrie maritime.

Navire-soeur du Scarlet Lady, le « Valiant Lady », renforcera le programme « Scarlet Squad » de Virgin Voyages, qui vise à recruter, soutenir et guider les femmes talentueuses à bord des navires, et à accroître leurs possibilités d'accéder à des rôles de leadership dans la gestion maritime, technique et hôtelière, des domaines où, statistiquement, accèdent peu de femmes dirigeantes.

Tous les navires de Virgin Voyages ont été conçus par un groupe de créateurs de premier plan, à l'origine des plus grandes marques d'hôtels-boutiques du monde. Le collectif comprend des noms tels que Design Research Studio (Tom Dixon), Roman & Williams et Concrete Amsterdam, qui tous s'inspirent du concept de design de la marque, la Romance moderne de la voile, et poursuivent la mission de Redéfinir l'expérience des vacances en mer.

À PROPOS DE VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages est une marque mondiale lifestyle, qui s'est donné pour mission de créer les vacances les plus incontournables au monde. Comptant actuellement quatre navires en commande auprès du grand constructeur naval Fincantieri, Virgin Voyages gère des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Les navires de Virgin Voyages sont conçus pour refléter le luxe élégant d'un super yacht, mettant en vedette des espaces conçus par certains des plus grands noms du design intérieur contemporain. Sanctuaire réservé aux adultes, les navires offrent une dose de « Vitamin Sea » (dynamisme marin) et de bien-être que procurent des moments d'énergie débordante accompagnés de relaxation et de rajeunissement. Le Scarlet Lady proposera également des divertissements inédits et plus de 20 restaurants intimes de classe mondiale à bord. Virgin Voyages offre à ses marins un incroyable rapport qualité-prix avec ses restaurants, cours de fitness en groupe, boissons non alcoolisées, et bien d'autres surprises Virgin incluses dans le tarif de la croisière. Le Scarlet Lady naviguera de Miami aux Caraïbes toute l'année à partir de mars 2020 tandis que le Valiant Lady naviguera en Méditerranée à partir de mai 2021. Les navires de la flotte accueillent plus de 2 770 marins et 1 160 membres d'équipages du monde entier. Consultez le site virginvoyages.com pour ne rien manquer des dernières actualités.

