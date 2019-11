Les applications bancaires se classent parmi les plus hauts taux de rétention d'utilisateurs, selon le dernier rapport d'Adjust et d'App Annie





Selon les données, le paiement mobile gagne du terrain sur la scène internationale

SAN FRANCISCO, BERLIN, et TOKYO, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Adjust , le leader de l'analyse, de la prévention des fraudes et de la cyber sécurité sur mobile, s'est associé à App Annie ? leader du marché des données mobiles ? pour publier son Rapport sur les apps de finance pour l'année 2019. Il y est question de l'envolée des applications bancaires, mais aussi des objectifs à remplir pour les professionnels du marketing afin d'acquérir et de fidéliser une clientèle de premier choix.

Ce rapport exhaustif ? qui reprend les données internes d'Adjust et d'App Annie enregistrées entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin de la même année ? passe au crible plus de 90 applications dans 36 pays.

L'APAC, champion mondial de l'utilisation des apps de finance, face à un marché occidental en passe de décoller

En Asie, le téléchargement des apps de finance ? dynamisé par le succès de super apps comme WeChat et Alipay ? a presque quadruplé en l'espace de quatre ans seulement ; enregistrant 383 millions de téléchargements en 2014, contre 1,84 milliard en 2018.

Le soudain engouement de l' Europe et de l'Amérique du Nord pour les applis bancaires et les services financiers fluides est plus que prometteur et il faut s'attendre à une croissance exponentielle de ce secteur.

« Depuis quatre ans, les apps de finance ont le vent en poupe, » déclare Paul H. Müller, cofondateur et CTO chez Adjust. « Mais un nombre de téléchargements important ne signifie pas nécessairement la fidélisation de l'utilisateur. Il convient avant tout de mettre à profit les données à notre disposition pour anticiper les besoins des usagers, de définir et de cibler des segments d'utilisateurs et d'établir une relation de confiance avec chacun d'entre eux. »

Les apps de finance, particulièrement rétentrices

Près d'un tiers (soit 32 %) des utilisateurs se reconnectent le 1er jour et 15 % d'entre eux utilisent toujours l'application 30 jours plus tard. Sur le plan du taux de rétention, les applications bancaires se classent en troisième position parmi les 15 catégories d'appas mobiles, juste après les apps d'Actualités (18 %) et les apps de Musique (17 %)

Dans l'ensemble, les performances des applis bancaires sont bien plus harmonieuses ? et moins erratiques ? que celles de la plupart des catégories. En outre, la courbe de rétention des applications bancaires montre de nombreuses opportunités de réengagement et de reciblage des utilisateurs hésitants, et ce, dès les prémisses de son utilisation.

Les apps de paiement : précurseures de la nouvelle vague d'innovations financières

Si l'engouement pour les apps de paiement est fort, leur taux de rétention modéré suggère quant à lui que les professionnels du marketing seraient bien avisés d'utiliser des approches et des canaux de communisations alternatifs afin d'activer et de motiver leur audience. Et ce, alors même que l'analyse comparative des taux de rétention des 15 catégories d'applications montre un fort potentiel de croissance pour cette dernière.

« Au vu de la croissance et du taux de rétention des apps de finance, la scène mobile est en passe de devenir le canal de prédilection pour gérer son argent, », affirme Danielle Levitas, EVP Global Marketing and Insight chez App Annie. « Les grandes gagnantes seront les applications offrant une prise en main intuitive, une expérience utilisateur fluide, les meilleures garanties de sécurité ainsi qu'une expérience plus personnalisée. »

Pour plus d'informations, de conseils clés et une analyse détaillée des performances des apps de paiement dans l'APAC, retrouvez notre rapport complet ici.

À propos d'Adjust

Adjust est le leader de l'analyse, de la prévention des fraudes et de la cyber sécurité sur mobile. Née de l'économie mobile et nourrie d'une passion pour les nouvelles technologies, cette multinationale compte désormais 15 bureaux à travers le monde.

En rendant le marketing plus abordable, plus ingénieux et plus sécurisé, Adjust donne aux professionnels du marketing les données nécessaires au succès de leurs applications sur la scène internationale. Nous travaillons avec les plus grandes plateformes. De nombreuses multinationales ? parmi lesquelles NBC Universal, Procter & Gamble et Tencent Games ? nous font confiance pour objectiver leurs budgets et améliorer les performances de plus de 30 000 applications.

À propos d'App Annie

App Annie est la plateforme numéro un d'analyse des données mobiles. Nous avons pour mission d'aider nos clients à concevoir une expérience mobile réussie et à atteindre l'excellence. Notre entreprise a créé le marché des données mobiles et nous nous engageons à vous proposer l'offre la plus performante qui soit. Plus de 1 100 entreprises et 1 million d'utilisateurs à travers le monde, tous secteurs confondus, nous font confiance pour révolutionner leur activité mobile. App Annie compte 12 bureaux à travers le monde. Son siège social est basé à San Francisco.

