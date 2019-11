BMO remporte plusieurs prix d'excellence pour la diversité de ses fournisseurs





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Le programme de diversité des fournisseurs de BMO Groupe financier a reçu ce mois-ci les honneurs de deux organisations de premier plan vouées au soutien des entreprises et des professionnels diversifiés.

« Notre programme de diversité des fournisseurs est un exemple de ce qui rend BMO si spécial et des retombées positives que nous pouvons avoir sur nos communautés en ayant le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires », a déclaré Andrew Cieslak, chef, Approvisionnement, BMO Groupe financier. « Je tiens à remercier tout le monde d'agir proactivement et d'avoir noué de solides relations avec tous nos fournisseurs, pendant que nous continuons à oeuvrer pour une société sans barrière à l'inclusion. »

Le 14 novembre, Women Business Enterprise (WBE) Canada, un organisme à but non lucratif reliant des entreprises canadiennes appartenant à des femmes à des acheteurs d'entreprises et d'organismes gouvernementaux d'Amérique du Nord, a récompensé l'équipe Approvisionnement de BMO en lui décernant le prix du programme de diversité des fournisseurs s'étant le plus amélioré. Ce prix prestigieux récompense les efforts du programme de diversité des fournisseurs qui vise à développer les activités de la Banque avec des femmes entrepreneurs certifiées et diversifiées. Il célèbre également le programme BMOpourElles, un chef de file du secteur qui offre aux femmes chefs d'entreprise un leadership éclairé, du soutien, des partenariats, des réseaux, des programmes éducatifs et plus encore.

Dans le cadre du gala des prix du 10e anniversaire de WBE Canada, BMO a été récompensée pour ses contributions en tant que membre fondateur de l'organisation.

« Ces prix soulignent le travail acharné que nous avons consacré à notre engagement de promouvoir une société inclusive », a ajouté Catherine Grosz, directrice, Diversité des fournisseurs, BMO Groupe financier, qui a reçu en 2018 le prix de championne de l'année de la diversité des fournisseurs de WBE Canada. « Nous avons toujours été un chef de file du soutien aux entreprises diversifiées du Canada et des États-Unis, et nous sommes honorés de voir ce travail reconnu. »

Le 8 novembre, la Chambre de commerce gaie et lesbienne du Canada (CGLCC), qui aide les entreprises LGBT+ du Canada à se connecter au monde des affaires, a remis à BMO son prix de l'entreprise nationale de l'année. Ce prix récompense les efforts de la Banque pour stimuler la croissance économique de la communauté LGBT+.

L'engagement de longue date de BMO envers la diversité se reflète dans son programme de diversité des fournisseurs, qui tisse des relations à long terme avec des fournisseurs divers et veille à ce que les entreprises appartenant à une minorité qualifiée, à des femmes, à des vétérans, à des personnes handicapées, à des lesbiennes, à des gays, à des bisexuels, à des transgenres et à des Autochtones aient la même chance de concourir pour les affaires de la Banque.

Favoriser la diversité et l'inclusion est l'une des valeurs fondamentales de BMO. La Banque promeut une culture d'inclusion et d'acceptation dans ses activités quotidiennes et ses partenariats avec des fournisseurs variés la rendent responsable devant les communautés qu'elle dessert.

