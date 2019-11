Crowne Plaza® Hotels & Resorts annonce un partenariat mondial avec le Global Entrepreneurship Network





Premiers partenaires hôteliers exclusifs du Global Entrepreneurship Network, les hôtels Crowne Plaza accueilleront le programme de réunions Startup Huddle, contribuant ainsi à bâtir des communautés locales de startups à travers le monde.

LONDRES, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Crowne Plaza® Hotels & Resorts est fière d'annoncer le lancement d'un partenariat mondial avec le Global Entrepreneurship Network (GEN). Ce partenariat débutera lors de la Semaine mondiale annuelle de l'entrepreneuriat (du 18 au 24 novembre 2019). Premiers partenaires hôteliers exclusifs du GEN, les propriétés sélectionnées Crowne Plaza du monde entier seront les nouveaux centres des réunions mensuelles Startup Huddle , un programme destiné à aider les entrepreneurs à renforcer l'écosystème local, en fournissant un accès plus facile à des espaces permettant aux entrepreneurs de collaborer, de résoudre des problématiques, et de s'inspirer mutuellement.

Comptant parmi les plus grandes marques haut de gamme au monde, la marque Crowne Plaza est actuellement en pleine évolution et expansion au niveau international, avec l'ouverture de six nouveaux hôtels emblématiques aux États-Unis, en Europe et en Chine d'ici le début de l'année 2020. Destinées à répondre aux besoins changeants des voyageurs modernes, les nouvelles innovations de conception caractéristiques de la marque Crowne Plaza incluent le Plaza Workspace , un concept de lobby esthétique destiné au travail collaboratif, qui inclut des espaces de travail flexibles, des lieux de pause, ou encore The Studio, un espace de réunion réservable à l'heure. Le GEN compte plus de 15 000 membres, dans 170 pays. À travers ce partenariat, les hôtels Crowne Plaza leur conféreront un accès à prix réduit, ou un accès gratuit, à ces espaces de collaboration.

La conception flexible des halls de la marque Crowne Plaza offre le parfait environnement pour des rencontres en face-à-face entre les entrepreneurs. Le fait de se rencontrer en personne est plus important que jamais auparavant pour les entrepreneurs et les startups, d'après le Rapport mondial 2019 sur les écosystèmes des startups publié par Startup Genome et le GEN. Ce rapport a récemment révélé que les scores les plus élevés en termes de « relations locales » étaient synonymes d'une plus grande réussite pour les startups, et d'écosystèmes d'entrepreneuriat plus solides. Plus précisément, les entrepreneurs bénéficiant d'un haut niveau de « relations locales » ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires deux fois plus rapide que les entrepreneurs aux relations locales peu développées.

Libby Escolme, vice-présidente mondiale de Crowne Plaza, a commenté : « Nous sommes fiers d'établir avec le GEN un partenariat destiné à soutenir et fournir un lieu de rencontre à la nouvelle génération d'entrepreneurs du monde entier. Ce partenariat intervient au moment idéal pour Crowne Plaza, à l'heure où nous étendons nos nouvelles conceptions flexibles de halls et de chambres dans nos propriétés emblématiques à travers le monde. Qu'il s'agisse de nos concepts de halls ou de nos chambres hôtelières brevetées WorkLife, nos hôtels sont véritablement au service du voyageur d'affaires moderne et des communautés d'affaires locales. »

Le parrainage de la marque Crowne Plaza en faveur du programme Startup Huddle débutera le 19 novembre 2019, lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, dans le cadre d'un événement organisé dans l'établissement phare de la marque sur le continent américain, nouvellement transformé, l'hôtel Crowne Plaza Atlanta Perimeter de Ravinia . Jonathan Ortmans, fondateur et président du GEN, ainsi que Meredith Latham, vice-présidente de Crowne Plaza pour le contient américain, organiseront l'événement, qui portera un regard plus attentif sur la scène des startups d'Atlanta, ainsi que sur la manière dont les conceptions exceptionnelles alimentent la créativité et la collaboration. Plusieurs événements dans les établissements Crowne Plaza du monde entier sont également en cours de préparation pour 2020.

M. Ortmans a commenté : « Nous sommes ravis d'établir un partenariat avec la marque Crowne Plaza pour contribuer à promouvoir des écosystèmes plus sains pour les entrepreneurs de tous les profils, afin de les aider à s'épanouir. Les écosystèmes locaux de startups ont besoin de connectivité et de densité ? l'atmosphère dynamique du nouveau concept de halls Crowne Plaza offre un lieu permettant aux entrepreneurs de collaborer et de bâtir une communauté. La marque Crowne Plaza reconnaît depuis les premières heures le rôle important qu'ils peuvent jouer, et nous sommes impatients de voir un plus grand nombre de nos programmes et communautés tirer parti de leur hôtel Crowne Plaza local, en tant que centre propice à l'innovation ainsi qu'à la croissance au niveau des communautés. »

Pour en savoir plus sur le partenariat, rendez-vous sur genglobal.org/crowneplaza .

À propos du Global Entrepreneurship Network

Le Global Entrepreneurship Network est une plateforme de programmes appliqués dans 170 pays, destinés à faciliter le lancement et le développement d'une entreprise pour n'importe qui, n'importe où. En promouvant une collaboration transfrontalière plus profonde ainsi que des initiatives entre les entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, décideurs politiques et organisations de soutien à l'entrepreneuriat, le GEN oeuvre pour alimenter des écosystèmes plus sains de lancement et de développement d'entreprise, afin de créer davantage d'emplois, de fournir une éducation aux individus, d'accélérer l'innovation, et de renforcer la croissance économique. Pour en savoir plus sur les programmes et initiatives qui composent le GEN, rendez-vous sur genglobal.org. Suivez GEN sur Twitter @unleashingideas.

À propos de Crowne Plaza® Hotels & Resorts

Crowne Plaza® Hotels & Resorts est l'une des marques hôtelières enregistrant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Chez Crowne Plaza®, nous sommes experts lorsqu'il s'agit d'aider nos visiteurs à faire de meilleurs affaires, en combinant un service renforcé entre collaborateurs, une connectivité permanente, des chambres innovantes, ainsi que des espaces de travail collaboratif flexibles. Tous ces atouts permettent à nos visiteurs d'être productifs, de se sentir dynamisés, et de bâtir des relations importantes avec leurs clients et collaborateurs, ou avec leurs compagnons de voyage. Chambres superbement équipées, programme Sleep Advantage® unique, installations sportives ouvertes 24 heures sur 24, lieux élégants de réunions et d'événements, ainsi que restaurants et bars sur site. Chez Crowne Plaza, nous offrons une expérience axée sur la conception, fondée sur les technologies, et culturellement en phase avec le monde des voyages modernes d'affaires et de loisirs, ce qui permet à nos visiteurs de refaire le plein d'énergie, ainsi que d'être inspirés pendant leur temps libre et leurs heures de travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crowneplaza.com , et rejoignez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/Crowne.Plaza Twitter www.twitter.com/crowneplaza , et Instagram www.instagram.com/crowneplaza .

À propos d'IHG®

IHG® (InterContinental Hotels Group) (LON : IHG) (NYSE : IHG) (ADRs) est une organisation mondiale composée d'un large portefeuille de marques hôtelières, parmi lesquelles Six Senses Hotels Resorts Spas , Regent Hotels & Resorts , InterContinental® Hotels & Resorts , Kimpton® Hotels & Restaurants , Hotel Indigo® , EVEN® Hotels , HUALUXE® Hotels and Resorts , Crowne Plaza® Hotels & Resorts , vocotm , Holiday Inn® Hotels & Resorts , Holiday Inn Express® , Holiday Inn Club Vacations® , avidtm hotels , Staybridge Suites® , Atwell Suitestm , et Candlewood Suites® .

IHG concède sous franchise, concède sous licence, gère ou possède près de 5 800 hôtels et environ 865 000 chambres hôtelières dans plus de 100 pays, avec plus de 1 900 hôtels dans son portefeuille de développement. IHG gère également l' IHG® Rewards Club , notre programme mondial de fidélité, qui compte plus de 100 millions de membres inscrits.

InterContinental Hotels Group PLC est la société de portefeuille du Groupe, constituée en Grande-Bretagne, et immatriculée en Angleterre ainsi qu'au Pays de Galles. Plus de 400 000 employés travaillent dans les hôtels et bureaux professionnels d'IHG à travers le monde.

Rendez-vous sur www.ihg.com pour obtenir des informations sur les hôtels et réservations, ainsi que sur www.ihgrewardsclub.com pour en savoir plus sur le programme de fidélité IHG Rewards Club. Pour consulter nos toutes dernières actualités, rendez-vous sur : www.ihgplc.com/media et suivez-nous sur les réseaux sociaux : https://twitter.com/ihgcorporate , www.facebook.com/ihgcorporate et www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group .

