Neptune annonce une entente modifiée et mise à jour avec Canopy

LAVAL, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une entreprise de santé et de bien-être spécialisée dans l'extraction, la purification et la formulation de cannabinoïdes, a conclu une entente de traitement modifiée et mise à jour avec Canopy Growth Corporation (« Canopy »).

Canopy et Neptune ont décidé d'un commun accord de revoir les termes de leur entente visant à fournir des services d'extraction. Les parties ont convenu d'un calendrier modifié des volumes de traitement engagés par Canopy en faveur de Neptune. En outre, les parties ont convenu de supprimer certains droits préférentiels précédemment accordés à Canopy en ce qui concerne la capacité et la tarification de Neptune. À compter du 30 juin 2020, les volumes et les prix seront négociés entre les deux parties en fonction des conditions du marché. La durée de l'entente, de trois ans, demeure inchangée et expire le 30 juin 2022.

Canopy demeure un client important pour Neptune et les deux parties comptent maintenir et saisir davantage d'opportunités d'affaires à mesure que le marché évolue. La révision des conditions devrait permettre à Neptune de réduire son risque de concentration de la clientèle et de diversifier sa base de clients.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont les nutraceutiques, le cannabis et les produits de consommation emballés. La filiale en propriété exclusive de Neptune, 9354-7537 Québec Inc., est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit des décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels aux industries légales du cannabis et du chanvre. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et les produits d'entretien ménager. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

