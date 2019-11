AgraFlora Organics conclut un accord d'approvisionnement stratégique avec un distributeur des supermarchés Loblaws et Metro





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un contrat d'approvisionnement privilégié (le «?contrat d'approvisionnement?») avec le courtier et grossiste en produits de grande consommation canadiens («?PGC?»), Red Phoenix International Trading Ltd. («?RPI?»).

Selon les termes de ce contrat d'approvisionnement, RPI distribuera aux détaillants nationaux à grande surface, la gamme de produits infusés d'huile de graine de cannabis sativa biologique d'AgraFlora y compris son baume à lèvres biologique Whole Hemp Health («?WHH?») ainsi que les produits à base de chanvre Edibles & Infusions. RPI a signé des accords de distribution en gros avec les détaillants en aliments canadiens de premier ordre suivant :

Loblaws Inc.?;

Metro Inc.?;

Sobeys Inc.?;

The North West Company; et,

Giant Tiger Stores Ltd.

La société prévoit que son contrat d'approvisionnement avec RPI accélérera la rotation de stock et les chiffres de vente de ses produits de grande consommation infusés d'huile de graines de cannabis biologique par un facteur trois. En outre, le contrat d'approvisionnement renforcera les efforts d'AgraFlora visant à obtenir une visibilité accrue sur les étalages, tout en familiarisant les consommateurs avec sa ligne haut de gamme de produits 2.0 à base de cannabis.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré : «?Notre contrat d'approvisionnement avec RPI indique au marché national que nous avons formulé une ligne commercialisable de produits de grande consommation infusés d'huile de graines de cannabis sativa. La quête de la société visant à obtenir un espace de vente défendable et hautement visible découle de notre thèse interne selon laquelle, dans l'arène du cannabis 2.0, les consommateurs s'orienteront vers des marques reconnaissables, situées sur les étagères des magasins à grande surface et des dépanneurs.

Fondés sur des discussions approfondies avec des experts de l'industrie et des décideurs compétents, nous restons optimistes sur le fait que la réglementation anticipée sur le cannabidiol de Santé Canada classera le CBD en tant que produit de santé naturel, permettant ainsi une prolifération généralisée à travers le Canada et libérant une valeur cachée dans la chaîne de valeur du cannabis d'Agraflora. Lors de la promulgation de ces réglementations anticipées du CBD, nous chercherons à introduire, dans nos canaux de distribution déjà bien développés, les différentes variétés de nos produits existants imprégnés de CBD. Notre stratégie est centrée sur la distribution de solutions basées sur le CBD à des publics ciblés, déjà connus et reconnus dans l'ensemble de notre réseau de distribution. Alors que le CBD continue de s'incruster dans les produits de grande consommation, nous restons bien outillés pour tirer parti d'un environnement réglementaire en pleine mutation, tout en conquérant une part de marché importante du marché canadien réservé aux adultes.

À propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication "BPF" située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

