La technologie Dawex Data Exchange apporte la pérennité nécessaire au futur de l'open data





Dawex, leader de technologie d'échange de données et opérateur de la plus grande place de marché de données, met à disposition la puissance de sa technologie Data Exchange au service de l'open data. L'intégration de capacités de gestion des données open data au sein de Dawex Data Exchange Platform permet aux organisations de gérer, sur une seule et même plateforme, des données open data tout en opérant leurs stratégies d'échange de données payantes ou gratuites. Les acteurs publics et privés bénéficient ainsi du niveau le plus élevé de contrôle, de gouvernance, de sécurité et de traçabilité pour leurs échanges de données.

L'open data fait référence aux données qui peuvent être librement utilisées, réutilisées et redistribuées par tous. L'exploitation de ces données a pour objectif d'améliorer le quotidien et de créer un impact positif sur notre avenir. Les secteurs de l'agriculture, l'éducation et la recherche, l'énergie et le développement durable, la société civile, les transports et la mobilité, le tourisme et les territoires génèrent de grandes quantités de données. Ils sont particulièrement concernés par le partage de données en open data que leur impose la réglementation.

Dawex Data Exchange Platform permet aux organisations privées et publiques d'organiser la circulation des données, de gérer différents modèles économiques d'échange de données, notamment l'échange interne, le sourcing externe, le partage gratuit, la monétisation et l'orchestration de place de marché de données.

"En définissant leur stratégie de distribution de données, les organisations portent la responsabilité de fournir le niveau le plus élevé de sécurité et de gouvernance afin de protéger tous types de données partagées en externe", déclare Laurent Lafaye, co-fondateur de Dawex. "La technologie Dawex a été développée pour permettre aux entreprises et établissements publics de gérer sur une seule et même plateforme, à la fois de nombreux cas d'usage de partage de données en open data et des échanges complexes de données privées."

"Pour relever les défis environnementaux et économiques, optimiser les rendements, rivaliser avec les géants numériques mondiaux, le secteur agricole a besoin de données, y compris de données open data, afin d'innover en vue d'une agriculture performante et responsable", explique Sébastien Picardat, directeur général, API-AGRO. "La plateforme d'échange de données API-AGRO s'appuie sur la technologie Dawex pour interconnecter les acteurs publics et privés, autour d'une plateforme technologique indépendante. La mise à disposition de capacités de gestion de données open data sur la plateforme Dawex offre à nos abonnés le choix de partager les données open data gratuitement et de monétiser d'autres types de données permettant ainsi de couvrir les coûts associés au modèle économique open data."

"L'open data est une nécessité. Son développement a pour finalité de créer un impact positif sur notre société et soutenir les engagements mondiaux. Cependant, dans l'économie d'aujourd'hui, ce modèle open data ne peut exister seul", déclare Fabrice Tocco, co-fondateur de Dawex. "L'avenir de l'open data repose sur la capacité des acteurs publics et privés à combiner les cas d'usage et à créer de nouveaux modèles économiques. Dawex permet à ses clients de gérer de multiples business models sur une plateforme unique, et c'est la seule garantie de pérennité pour l'open data."

