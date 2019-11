Le groupe Moutai constate une baisse des approvisionnements des marchés étrangers en 2019





- La société prévoit de renforcer sa présence sur les marchés étrangers l'année prochaine

ZHUHAI, Chine, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Lors de la Conférence des distributeurs à l'étranger de 2019 qui s'est tenu le 10 novembre, le groupe Kweichow Moutai a annoncé l'exportation de 1 576,82 tonnes métriques de Moutai et d'autres marques sous le parapluie de Moutai au cours des dix mois précédant le 31 octobre 2019. En effet, le groupe a réalisé des exportations de l'ordre de 369 millions de dollars américains. Dans le cadre des investissements en cours dans le développement de son réseau commercial à l'étranger, le fabricant de spiritueux chinois a intégré un nouveau grand distributeur sur la base d'un essai et a ouvert 10 nouveaux magasins sur les marchés internationaux en 2019. Le groupe Moutai compte actuellement 107 distributeurs étrangers dans 64 pays et régions des cinq continents, y compris 44 pays ciblés par l'initiative de la nouvelle route de la soie du gouvernement chinois. Cela représente un élargissement à six pays par rapport à la fin de l'année dernière.

En raison du succès grandissant de Moutai dans le monde entier ces dernières années, le producteur de spiritueux a constaté une tendance à la pénurie d'approvisionnements sur les marchés étrangers l'an dernier. Alors que le déséquilibre entre l'offre et la demande continue de s'accentuer, le groupe Moutai a connu une pénurie sur les marchés étrangers pour la première fois de son histoire en 2019.

Le président du groupe Moutai et secrétaire du comité du parti, Li Baofang, a déclaré : « C'est l'un des changements les plus importants que nous ayons constatés sur les marchés étrangers depuis le rebond de Moutai sur le marché intérieur en 2016. Cela témoigne de l'efficacité des promotions de Moutai sur les marchés étrangers ces dernières années. Nous avons étendu avec succès notre présence sur les marchés extérieurs à la Chine grâce à la popularité croissante du Moutai parmi les consommateurs du monde entier, et ce grâce aux efforts inlassables fournis par l'ensemble des employés du groupe Moutai depuis plusieurs années. »

M. Li ajoute : « Il ne reste que 50 jours pour arriver à 2020. Il est très probable que les ventes du groupe Moutai atteindront les 100 milliards de yuans (environ 14 milliards de dollars américains) d'ici la fin de l'année, mettant ainsi un terme à notre 13e plan quinquennal avec un an d'avance sur le calendrier. Par conséquent, nous pourrons commencer à préparer notre 14e plan quinquennal en avance. » Il ajoute encore : « Sur la base de ces considérations, nous définissons 2020 comme l'année de la consolidation de notre fondation. »

« Étant donné que la popularité du Moutai ne cesse de croître sur les marchés internationaux, nous soutiendrons systématiquement l'initiative de la nouvelle route de la soie et nous adapterons nos opérations aux principaux objectifs de l'initiative. Nous sommes impatients d'obtenir des résultats fructueux au cours des prochaines années et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour créer un avenir prometteur pour la marque Moutai », conclu-t-il.

Le directeur général du groupe Moutai et secrétaire adjoint du comité du parti, Li Jingren, a déclaré : « Nous espérons que nos distributeurs à l'étranger continueront à soutenir la croissance future de Moutai et travailleront coude à coude avec nous pour réorganiser les marchés étrangers en construisant un consensus plus large et en améliorant la compréhension de la culture du Moutai tout en cherchant à mieux comprendre la culture de chaque marché en ce qui concerne la consommation de boissons alcoolisées. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030083/2019_overseas_distributors_conference_of_Kweichow_Moutai_Group.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030084/Kweichow_Moutai_Group_Li_Baofang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030085/Kweichow_Moutai_Group_Li_Jingren.jpg

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 08:03 et diffusé par :