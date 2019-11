Grève au CN : Les réserves de propane bientôt épuisées au Québec





GRANBY, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise du propane (AQP) exhorte les parties au conflit de travail en cours au Canadien National à en arriver à une solution négociée en toute urgence. « Les grands joueurs canadiens de l'industrie du propane estiment que l'interruption du transport ferroviaire en cours au CN épuisera 80 % des réserves de propane au Québec au cours des prochaines 24 heures. C'est très préoccupant. », a déclaré M. Raymond Gouron, directeur général de l'AQP.

L'AQP prévient que si l'interruption des approvisionnements en propane se poursuit elle produira des effets négatifs importants pour son industrie, plusieurs entreprises du Québec et de nombreux citoyens qui dépendent de cette source d'énergie.

De graves conséquences

Le transport ferroviaire est crucial pour l'approvisionnement en propane des Québécois. Plusieurs entreprises souffriront également d'une interruption de l'approvisionnement en propane. À ce titre, les exploitations agricoles sont particulièrement vulnérables, puisque plusieurs de leurs activités ne peuvent se passer d'un approvisionnement stable. « Nous sommes en pleine saison de séchage du grain dans le milieu agricole et le propane est au coeur de ce processus. Un manque d'approvisionnement en propane posera un sérieux problème pour les producteurs agricoles, au pire moment possible de l'année », explique M. Gouron. Les enjeux sont donc extrêmement élevés pour ces producteurs. Si cette situation ne se résorbe pas à court terme, de nombreux producteurs agricoles québécois subiront des conséquences économiques désastreuses et irréversibles.

Des mesures d'urgence sont nécessaires

Bien que l'AQP souhaite que les parties à ce conflit en arrivent à une entente négociée rapidement, les graves conséquences de la suspension de l'approvisionnement en propane au Québec doivent absolument être évitées. « J'invite le gouvernement fédéral à prendre acte du caractère critique de la situation qui s'envenime d'heure en heure », a rappelé M. Gouron. « Des actions gouvernementales immédiates doivent être prises afin de s'assurer qu'une logistique d'approvisionnement d'urgence soit mise en place », a-t-il conclu.

L'AQP est d'ailleurs en communication avec les instances gouvernementales québécoises et est disposée à collaborer à la mise en place de mesures exceptionnelles pouvant être initiées en vue de limiter les dommages que le conflit au CN engendrera pour nos industriels, les producteurs agricoles, les entrepreneurs et les citoyens du Québec.

À propos

L'Association québécoise du propane regroupe la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu'un grand nombre de fabricants et distributeurs d'équipements et d'appareils utilisant le propane comme source d'énergie

Nous offrons à nos membres un appui constant pour l'atteinte de leurs objectifs de croissance commerciale, par le biais, par exemple, de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'urgence agréé par Transports Canada. De fait, nous veillons à uniformiser l'industrie du propane, en proposant à la fois des standards de qualité élevés et les outils pour aider nos membres à les atteindre.

