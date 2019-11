/R E P R I S E -- Troisième Symposium national annuel de l'Assemblée des Premières Nations et foire commerciale sur l'eau du 20 au 22 novembre 2019/





TORONTO, le 19 nov. 2019 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations (APN) organise son 3e Symposium national annuel et foire commerciale sur l'eau du 20 au 22 novembre 2019 à l'hôtel Fairmont Royal York, à Toronto, en Ontario. Le thème de cette année est le suivant : « L'avenir de l'eau des Premières Nations après 2021 ». Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réserves d'ici mars 2021, et les Premières Nations oeuvrent à faire progresser la démarche et à élaborer les prochaines étapes. Le Symposium s'appuiera sur le dialogue mené lors du 2e Symposium national sur l'eau, mettra en lumière l'innovation et de nouvelles approches visant à améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement et constituera une occasion de veiller à ce que les objectifs et priorités liés à l'avenir de l'eau des Premières Nations après 2021 soient clairs pour tous les gouvernements.

RoseAnne Archibald, Chef régionale de l'Ontario, et Kevin Hart, Chef régional du Manitoba, prononceront l'allocution d'ouverture le premier jour du Symposium.



DATE : Mercredi 20 novembre 2019 HEURE : 9 h 15 LIEU : Hôtel Fairmont Royal York

100, rue Front Ouest, Toronto, ON

L'APN défend auprès de tous les gouvernements la nécessité d'améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour les Premières Nations. « L'eau » constituait une section précise du document sur les priorités de l'APN diffusé avant la récente élection fédérale : Honorer les promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2019. En octobre 2019, 57 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable étaient en vigueur parmi les Premières Nations.

Pour consulter la programmation complète, visitez le site www.afn.ca.

L'accréditation des médias est requise et les médias sont priés de s'inscrire à l'avance en communiquant avec les personnes-ressources indiquées ci-dessous.

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 07:30 et diffusé par :