Amazon Prime Video maintenant offert sur la Télé Élan

Un service télé novateur qui en offre encore plus avec l'ajout de l'appli Amazon Prime Video.

Les clients de la Télé Élan peuvent parcourir Amazon Original et trouver du contenu comme Jack Ryan de Tom Clancy, La fabuleuse Mme Maisel et Le Maître du Haut Château.

TORONTO, 20 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers a annoncé que l'application Amazon Prime Video sera offerte sur la Télé Élan MC , bonifiant ainsi l'offre de contenu inégalée de ce service. Elle se joint à d'autres applications de visionnement en direct comme Netflix et YouTube, pour offrir une expérience unique grâce à une technologie de reconnaissance vocale évoluée.

« Avec l'ajout de l'application Amazon Prime Video, les clients qui ont une offre groupée de la Télé Élan pourront accéder à un plus grand choix d'émissions et de films populaires. Ce n'est que le début, car nous continuons d'élargir notre offre de contenu et d'offrir une expérience de divertissement haut de gamme avec plus de choix et de commodité que jamais auparavant », a déclaré Eric Bruno, premier vice-président, 5G, Contenu et produits de la Maison connectée.

La Télé Élan regroupe le meilleur contenu disponible et il sera plus facile de le visionner en rafale sur Prime Video, car les clients peuvent rapidement trouver leurs séries Amazon Original préférées et les émissions et films populaires sur la Télé Élan sans avoir à changer d'application. Dites simplement « La fabuleuse Mme Maisel » dans la télécommande vocale pour regarder les plus récents épisodes. Ou dites « John Krasinski » dans la télécommande vocale pour voir la filmographie de l'acteur, y compris le drame d'action Jack Ryan de Tom Clancy, à partir de Netflix, la télé sur demande, la télé en direct et maintenant Prime Video.

« Notre objectif a toujours été d'offrir aux membres de Prime l'accès au contenu qu'ils veulent regarder et à la façon dont ils veulent le regarder. En offrant l'application Prime Video sur la Télé Élan, nous progressons vers cet objectif », explique Andrew Bennett, directeur du développement commercial mondial, Amazon Prime Video. « Il est maintenant plus facile que jamais de regarder du contenu Amazon Original pour les membres de Prime, et nous sommes heureux de travailler avec l'équipe de Télé Élan pour offrir plus de choix à nos clients. »

Pour accéder à Amazon Prime Video au moyen du terminal numérique Télé Élan, les clients doivent avoir un abonnement Prime actif. Consultez Amazon.ca pour vous abonner à Prime. L'application Prime Video sur la Télé Élan offrira un accès complet au catalogue Prime Video, y compris les dernières séries Amazon Original.

Les offres groupées Élan (Télé Élan, Élan Internet et Téléphonie résidentielle Élan) proposent désormais un plus large éventail de possibilités pour une souplesse accrue. Pour en savoir plus, consultez Rogers.com.

