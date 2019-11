/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le mercredi 20 novembre 2019/

Couverture pool de la cérémonie et de la photo officielle

Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à midi et de passer par l'entrée Princesse Anne.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'activité doivent se faire accréditer par la Tribune de la presse parlementaire.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire doivent communiquer avec Pierre Cuguen à l'adresse pierre.cuguen@parl.gc.ca pour obtenir une accréditation temporaire.