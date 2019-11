La Fondation INCA annonce la nomination de M. Ben Mulroney à titre de nouveau porte-parole





TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW/ - La Fondation INCA, l'organisme sans but lucratif le plus grand au Canada qui soutient les personnes aveugles ou ayant une vision partielle a annoncé aujourd'hui que Ben Mulroney, le réalisateur et la personnalité médiatique nationale sera le porte-parole de l'organisme.

« Nous sommes ravis d'accueillir Ben au sein de la famille de la Fondation INCA », déclare M. John M. Rafferty, président et chef de la direction de l'organisme. « Notre objectif est de bâtir un monde plus inclusif pour les 1,5 million de Canadiens qui vivent avec une perte de vision. Ben est une icône canadienne comptant des millions de fans à travers tout le pays; nous pensons qu'il est la personne idéale pour nous aider à joindre un plus grand nombre de personnes et nous permettre d'atteindre cet objectif. »

Ben Mulroney, le tout dernier membre de l'équipe de la Fondation INCA, travaille à la télévision et à la radio depuis plus de 19 ans : que ce soit à l'animation des émissions chatroom, Canadian Idol et etalk, il est devenu un visage familier au Canada et aux États-Unis. Au fil des ans, Ben a interviewé les plus grandes vedettes internationales du cinéma, de la musique, de la mode et de la télévision. Ben est le co-animateur de l'émission Your Morning de CTV diffusée partout au Canada ainsi que de l'émission etalk et on le retrouve souvent sur le tapis rouge lors des plus grands événements de l'industrie du divertissement, dont les Oscars, les Golden Globes et les prix Juno.

« La Fondation INCA est un organisme caritatif qui existe depuis un siècle et, comme tant d'autres Canadiens, j'ai toujours entendu parler de l'excellent travail qu'il accomplit. Cela fait partie de l'histoire du Canada, affirme Ben Mulroney. » Je suis très fier de représenter cet organisme afin d'offrir aux personnes qui vivent avec une perte de vision le soutien dont elles ont besoin pour mener une vie enrichissante et active. »

Ben sera présenté à la Fondation INCA le vendredi 22 novembre, lors de la cérémonie de remise des diplômes aux chiens-guides d'INCA. L'événement aura lieu à 15 h 30 au siège social national de la Fondation INCA à l'adresse 1929 Bayview, à Toronto. Lors de cette cérémonie plusieurs chiens-guides recevront leur diplôme et deviendront partenaires en mobilité avec des personnes ayant une perte de vision, et ce, après avoir reçu une formation intensive pendant deux ans. Ben sera sur place pour féliciter les propriétaires et leur chien en ce jour de remise de diplômes.

À propos de la Fondation INCA

Fondée en 1918, la Fondation INCA est un organisme sans but lucratif qui vise à changer ce que cela veut dire que d'être aveugle dans la société d'aujourd'hui. Nous fournissons des programmes innovateurs et des initiatives de défense des droits qui amènent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves en éliminant les barrières pour favoriser l'inclusion. Notre action est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus ou pour participer à cette campagne, visitez le site inca.ca.

