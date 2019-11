/R E P R I S E -- Invitation - Lancement de la 19e édition de La guignolée des médias et dévoilement de ses neuf porte-paroles/





RENCONTRE DE PRESSE

PARLONS PAUVRETÉ !

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le comité organisateur de La guignolée des médias vous convie à une table ronde sur la pauvreté.

Geneviève Mercille et Caroline Adam, chercheures de l'Université de Montréal, y présenteront leurs observations et études récentes sur l'impact de la faim auprès des familles québécoises.

Des bénéficiaires de comptoirs d'aide alimentaire ainsi que des représentants de Jeunesse au Soleil, de la Société de Saint-Vincent de Paul et de Moisson Montréal parleront de leur réalité quotidienne.

Les Amis de La guignolée des médias - les succursales Jean Coutu, les supermarchés Maxi et Provigo, et le courtier immobilier Via Capitale - profiteront de l'occasion pour expliquer leur engagement auprès de cette cause.

Enfin, l'agence Tam-Tam\TBWA dévoilera une campagne- choc de sensibilisation à la dure réalité des comptoirs d'aide alimentaire, qui manquent cruellement de denrées.

Quand ? Le mercredi 20 novembre de 10 h 45 à 13 h

Où ? MTL Grandé Studios 1862, rue LeBer, Studio 1, Montréal (Pointe-Saint-Charles) Québec H3K 2A4 Se présenter à la guérite



Déroulement 11 h Présentation des invités. Début de la table ronde et des échanges 11 h 45 Dévoilement de la campagne publicitaire 12 h Lunch, entrevues et période de questions 13 h Fin de l'activité

