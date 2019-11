LANGRIA : la grande marque d'ameublement figure dans SLEEP GUIDE de United Airlines





LOS ANGELES, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- En octobre 2019, United Airlines a publié SLEEP GUIDE dans le numéro d'octobre de son magazine de bord, et la grande marque de l'ameublement LANGRIA a été sélectionnée. Grâce au magazine Hemispheres, 11,6 millions de passagers de United Airlines ont pu découvrir les produits pour le sommeil de qualité de LANGRIA.

Produits primés et expansion mondiale de la marque

LANGRIA est connue pour sa gamme complète de produits, couvrant la chambre à coucher, le salon, la cuisine, la salle de bain, etc. Les produits de stockage ménagers visent une simplicité de conception et d'installation ; les petits articles pour la maison visent le confort et une bonne expérience ; et les produits ménagers à panneaux créent une ambiance naturelle et chaleureuse. Récemment, les produits les plus vendus, comme de simples commodes avec un cabinet à bijoux, des armoires en bois à miroir et des chaises de jeux, sont devenus très populaires grâce à leur design unique et à leur simplicité pratique. Une qualité de niveau supérieur et une variété de catégories sont la clé pour de bonnes ventes, tandis que les fonctionnalités et la caractéristique des produits sont également indispensables pour l'image de la marque et les ventes.

« Tous nos designs originaux répondent à la demande du marché et à la remontée des informations de big data, et ils visent à éliminer les difficultés que connaissent les utilisateurs », explique Anna, créatrice de produits chez LANGRIA. Pour protéger les designs originaux, LANGRIA attache une grande importance aux brevets. En août 2019, LANGRIA détenait 22 brevets, et ses ventes annuelles de produits brevetés dépassaient les 10 millions de dollars américains.

Bestseller TOP 1 sur Amazon pendant 3 années consécutives, les circuits de vente de LANGRIA couvrent plusieurs pays, avec à la fois des modèles commerciaux en ligne et hors ligne. Elle regroupe le B2B, le B2C et d'autres activités, pour lesquelles les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie comptent pour plus de 90 % du total des ventes.

LANGRIA : la maison commence ici

Les « éléments » d'une famille sont étroitement liés à la composition, à la carrière, aux hobbies et au style de vie de ses membres. LANGRIA, dès lors qu'elle s'attache à être une grande marque dans le domaine des produits pour la maison et aide tout le monde à se sentir bien chez soi, peut fournir de bons conseils sur la décoration de la maison.

Pour l'heure, LANGRIA a séduit plus de 1,8 million de fans à travers le monde et est très prisée des jeunes consommateurs. À l'avenir, LANGRIA explorera le marché international en profondeur, et lancera davantage de produits de qualité afin de répondre au désir d'une vie confortable pour les consommateurs de masse grâce à une innovation continue. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.langria.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030010/LANGRIA.jp

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 06:57 et diffusé par :