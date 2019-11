Kellogg France s'engage pour une parite hommes-femmes de 50:50 d'ici 2025





PARIS, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Kellogg Europe s'est engagée à atteindre une parité hommes/femmes pour les cadres et les cadres supérieurs d'ici 2025 en France. Dans le cadre de cet objectif, l'entreprise s'inscrira à l'engagement du LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) Network.

Kellogg's France mettra en oeuvre un certain nombre d'initiatives stratégiques pour assurer la réalisation de cet objectif. Parmi ceux-ci figureront la représentation des femmes et des hommes à 50:50 lors de la sélection finale pour les postes de haut niveau, la création de forums sur la diversité et l'inclusion dans des sites clés à travers l'Europe et un programme d'accélération des talents féminins dans l'ensemble des entreprises européennes.

De plus, nous pratiquons et encourageons le travail flexible avec une politique télé travail, des horaires flexibles et la possibilité de faire du mi-temps. Kellogg's France s'engage à publier en mars 2020 l'index d'évaluation de l'écart salarial Homme-Femme.

Aujourd'hui, 44% des cadres et les cadres supérieurs sont des femmes chez Kellogg's. Depuis 2018, ce chiffre est aussi vrai, à des postes de dirigeants puisque 45% d'entre eux sont occupés par des femmes. Aujourd'hui, chez Kellogg's France, l'équipe de direction est composée de plus de 50% de femmes occupant des fonctions stratégiques : direction de la force de vente, stratégie commerciale, finance et RH.

Eric Le Cerf, PDG de Kellogg France, ajoute : « Nous redoublons d'efforts pour créer un environnement de travail encore plus diversifié et collaboratif chez Kellogg's. C'est pourquoi nous nous engageons aujourd'hui à atteindre l'équilibre hommes-femmes 50-50 d'ici 2025. Nous sommes ravis de nous associer au réseau LEAD pour en faire une priorité opérationnelle.

« Nous nous engageons à traiter tout le monde avec dignité et respect, conformément aux valeurs de la Kellogg Company. Nous allons continuer d'investir dans le recrutement et de nouveaux programmes de développement pour y parvenir ».

Commentant l'engagement de LEAD, Sam Thomas-Berry, vice-présidente RH, Kellogg Europe ajoute : « Nos chiffres sur la diversité sont bons, mais nous savons que nous pouvons faire mieux, et c'est pourquoi nous nous engageons dans cette initiative. Nous avons l'intention d'atteindre nos objectifs et nous savons que la qualité de nos postes de direction sera meilleure si nous sommes plus diversifiés. »

LEAD Network est une organisation mondiale qui aide les entreprises à créer de la valeur plus durable en tirant parti de l'ensemble des talents, où les hommes et les femmes sont en mesure de mettre leur plein potentiel au service de leurs organisations et de les conduire au prochain niveau de création de valeur.

L'engagement de la Kellogg Company à l'égard de la diversité remonte à son fondateur, W.K. Kellogg, qui a été un pionnier en employant des femmes en milieu de travail et qui a franchi des frontières culturelles. Au cours de ses plus de 113 années d'existence, l'entreprise a fait d'importants progrès en vue d'être un employeur de choix inclusif.

A propos de Kellogg's : Chez Kellogg's (NYSE :K) nous sommes engagés à enrichir et régaler le monde avec des produits et des marques qui comptent. Kellogg's est le leader des céréales pour le petit déjeuner ; le second producteur de cookies, crackers, snacks salés. Nos marques Special K®, Pringles®, Coco Pops®, Kellogg's Corn Flakes®, et d'autres ? nourrissent les familles pour qu'elles puissent s'épanouir et se réaliser. A travers notre initiative Better Daystm, nous fournirons 3 milliards de jours meilleurs à travers le monde d'ici 2030.

