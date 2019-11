LivaNova restructure ses activités valves cardiaques et arrête son programme de remplacement mitrale transcatheter Caisson





LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), leader sur le marché des technologies médicales et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui la fin de son programme de remplacement mitrale transcathéter Caisson (TMVR) et la restructuration de son activité valves cardiaques pour améliorer sa rentabilité et assurer la continuité de ses activités.

"Le temps est venu de répondre aux baisses de nos activités dans le domaine des valves cardiaques. Nous allons restructurer et simplifier notre réseau de fabrication de valves cardiaques, ce qui éliminera les chevauchements opérationnels entre les installations et nous permettra de répondre aux nouvelles exigences réglementaires", a déclaré Damien McDonald, Président Directeur Général de LivaNova. "Au fur et à mesure que nous évaluions les changements structurels de marché, nous avons décidé qu'il n'était plus envisageable de continuer à investir dans notre programme de Remplacement de la valve mitrale trans-cathéter (TMVR). En conséquence, nous allons arrêter nos activités de Caisson TMVR."

Le chiffre d'affaires de la division valves cardiaques de LivaNova s'est élevé à près de 130 millions de dollars pour l'exercice 2018 et a connu une baisse au cours des cinq dernières années, tant pour les valves biologiques que mécaniques. Ces baisses sont le reflet de conditions sectorielles, tandis que le coût de maintenance du portefeuille augmente en raison de la hausse des exigences réglementaires. Après avoir mené une analyse complète, la Société a décidé qu'une restructuration est nécessaire.

Dans le cadre de ce plan, l'usine de LivaNova à Saluggia, en Italie, sera dédiée à la R&D et à la production de valves cardiaques mécaniques, d'anneaux, d'accessoires et de stents en Nitinol. L'assemblage de valves cardiaques biologiques LivaNova sera concentré dans l'usine de Vancouver, au Canada.

L'arrêt des activités de Caisson TMVR à Minneapolis, au Minnesota, sera effectif à la fin de l'année 2019. Les patients qui ont participé à des essais cliniques liés à notre programme TMVR continueront d'être suivis selon les paramètres de l'étude.

Dans le cadre du plan de restructuration, qui sera mis en oeuvre sous réserve de toute procédure d'information et de consultation préalable des partenaires sociaux conformément à la législation locale, on s'attend à ce qu'environ 150 employés soient potentiellement concernés dans les trois sites de Saluggia, Vancouver et Minneapolis.

A propos de LivaNova

LivaNova PLC est une entreprise mondiale de technologie médicale et d'innovation qui s'appuie sur près de cinq décennies d'expérience et un engagement sans faille pour donner de l'espoir aux patients et à leurs familles grâce à des technologies médicales innovantes, apportant des améliorations qui changent la vie. Basée à Londres, LivaNova emploie environ 4 000 personnes et est présente dans plus de 100 pays pour le bénéfice des patients, des professionnels de santé et des systèmes de santé du monde entier. LivaNova a deux activités : Cardiovasculaire et Neuromodulation, avec son siège opérationnel à Mirandola (Italie) et Houston (États-Unis), respectivement.

Déclaration Safe Harbor

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais sont basées sur certaines hypothèses de la direction et décrivent les plans, stratégies et attentes futurs de LivaNova. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris, mais sans s'y limiter, "peut", "pourrait", "pourrait", "pourrait", "cherche", "orientation", "prévoir", "potentiel", "probable", "croire", "s'attendre", "anticiper", "estimer", "planifier", "projeter", "prévoir" ou des variantes de ces termes et expressions semblables, ou la négation de ces expressions et des termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des informations dont LivaNova dispose actuellement et sur des hypothèses que LivaNova juge raisonnables, mais qui sont par nature incertaines. Par conséquent, les résultats, performances ou réalisations réels de LivaNova peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, qui ne constituent pas des garanties de performances futures ou d'actions qui peuvent être prises par LivaNova et qui impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui sont, dans certains cas, hors du contrôle de LivaNova. Vous devriez examiner attentivement les risques et incertitudes qui affectent LivaNova, y compris ceux décrits dans la section "Facteurs de risque" des rapports annuels de LivaNova sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, les rapports courants sur formulaire 8-K et autres documents déposés de temps à autre auprès de la United States Securities and Exchange Commission.

Toute l'information contenue dans le présent communiqué de presse est en date de sa diffusion. LivaNova ne s'engage pas et n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter les résultats réels, les nouvelles informations ou événements futurs, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres facteurs affectant les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi applicable. Si nous mettons à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, il ne faut pas en déduire que nous ferons d'autres mises à jour à l'égard de ces énoncés ou d'autres énoncés prospectifs. Nous vous mettons en garde de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont faits qu'à la date du présent communiqué de presse.

