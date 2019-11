/R E P R I S E -- Avis aux médias - Célébration des 10 ans de l'accréditation Municipalité amie des enfants et du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits/





BROSSARD, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Carrefour action municipale et famille, UNICEF Canada, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et la Ville de Montréal soulignent conjointement, le 20 novembre 2019 [Journée internationale des droits de l'enfant], le 10e anniversaire du programme québécois Municipalité amie des enfants (MAE) et le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies en cette Grande semaine des tout-petits.

Figurant parmi les premières Villes accréditées MAE, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, hôte de l'événement, renouvelle pour l'occasion son accréditation avec la Ville de Montréal. Les arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, Lachine, Outremont et Saint-Léonard seront aussi introduits dans le réseau MAE au cours de l'événement.

Date : 20 novembre 2019 de 10 h à 12 h



Lieu : Centre Pierre-Charbonneau, 3 000 rue Viau à Montréal dans le Hall d'entrée

Allocutions :

M. Mathieu Lacombe , ministre de la Famille (capsule vidéo)

, ministre de la Famille (capsule vidéo) Doreen Assaad , mairesse de Brossard , présidente du CAMF Carrefour action municipale et famille et ambassadrice de la Grande semaine des tout-petits

, mairesse de , présidente du CAMF Carrefour action municipale et famille et ambassadrice de la Grande semaine des tout-petits Mme Mireille Daoud , responsable du développement pour le Québec, UNICEF Canada.

, responsable du développement pour le Québec, UNICEF Canada. Mme Suzanne Roy , mairesse de Sainte-Julie et instigatrice de l'adaptation québécoise du programme Villes amies des enfants au Québec.

, mairesse de et instigatrice de l'adaptation québécoise du programme Villes amies des enfants au Québec. Mme Stephanie Watt , conseillère de Ville, district d'Étienne-Desmarteau, arrondissement Rosemont-Petite-Patrie et Suzie Miron , conseillère municipale, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) et associée à la condition féminine, aux infrastructures et à l'eau, représentantes la Ville de Montréal.

, conseillère de Ville, district d'Étienne-Desmarteau, arrondissement Rosemont-Petite-Patrie et , conseillère municipale, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) et associée à la condition féminine, aux infrastructures et à l'eau, représentantes la Ville de Montréal. M. Pierre Lessard-Blais , maire de l'arrondissement MHM

, maire de l'arrondissement MHM Isabelle Lizée, directrice générale du CAMF et Lucie Champagne , conseillère stratégique principale à l'AQCPE, co-présidentes de la Grande Semaine des tout-petits .

, conseillère stratégique principale à l'AQCPE, co-présidentes de la . Fannie Dagenais , directrice générale de l'Observatoire des tout-petits

, directrice générale de l'Observatoire des tout-petits Julie Meloche , directrice générale d'Avenir d'enfants

, directrice générale d'Avenir d'enfants Renouvellements des accréditations à la Ville de Montréal et à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et remise des accréditations MAE aux arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie , Lachine , Outremont et Saint-Léonard.

, , et Saint-Léonard. Des enfants de l'école Maisonneuve

Cet événement offre plusieurs possibilités d'entrevues. Confirmation de présence souhaitée.

À propos du Carrefour action municipale et famille

Lieu de synergie, le Carrefour action municipale et famille est un moteur pour l'ensemble des intervenants du monde municipal et assure la convergence des préoccupations locales en matière de « Penser agir famille, jeunes et aînés ». Il se distingue par son expertise unique, éprouvée par ses quelque 30 ans d'implication directement sur le terrain.

SOURCE Carrefour Action Municipale et Famille

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :