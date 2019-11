ANGUS Chemical Company fait part de la disponibilité à des fins commerciales de cristaux de trométhamine TRIS AMINOtm à partir de son unité de production récemment agrandie en Allemagne





BUFFALO GROVE, Illinois, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- ANGUS Chemical Company (« ANGUS » ou la « Société »), fabricant et distributeur de premier plan mondial dans le domaine des substances et spécialités chimiques fines a fait part aujourd'hui de la disponibilité des premiers volumes commercialisés de TRIS AMINOtm, trométhamine sous forme de cristaux provenant de l'unité de production récemment agrandie de la Société à Ibbenbüren en Allemagne.

Aujourd'hui, ANGUS est le plus grand fabricant mondial de trométhamine et le seul qui soit entièrement intégré. L'adjonction au site existant de la Société à Ibbenbüren de cette nouvelle capacité de production de TRIS AMINO apporte au marché une seconde source de production par ANGUS de cristaux TRIS AMINO, ce qui renforce davantage la continuité et la sûreté de la chaîne logistique pour ses clients.

« Nous continuons à répondre aux besoins régionaux et mondiaux de nos clients des sciences de la vie et de l'industrie à travers nos investissements et la création de nouveaux produits, » a souligné David Neuberger, président directeur général. « Cette très récente expansion de capacité repose sur l'engagement d'ANGUS depuis des décennies à répondre à la forte croissance de la demande mondiale en trométhamine TRIS AMINO. Au cours des cinq dernières années, nous avons doublé la capacité pour le TRIS AMINO et consolidé encore plus notre système intégré de gestion de la qualité afin d'assurer qu'ANGUS soit bien positionnée pour faire face aux normes exigeantes en approvisionnement, qualité et conformité pour les marchés des sciences de la vie et de l'industrie ayant besoin de cette chimie indispensable. »

L'installation d'ANGUS à Ibbenbüren pour une production à la pointe du progrès est conçue selon les normes les plus élevées et une fois qu'elle aura atteint sa pleine capacité en ligne d'ici 2020, elle comportera une production conforme aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP, Current Good Manufacturing Practices) respectant les directives actuelles de l'IPEC (Conseil international des excipients pharmaceutiques) sur les excipients. Ceci viendra appuyer la commercialisation de la nouvelle génération de produits TRIS AMINO de la Société, multiofficiaux de haute pureté destinés aux marchés des sciences et des soins personnels.

Pour des renseignements supplémentaires, visitez angus.com ou contactez un représentant d'ANGUS dans votre région par info@angus.com.

À PROPOS D'ANGUS CHEMICAL COMPANY

ANGUS Chemical Company est une société de premier plan mondial dans les substances chimiques spécialisées et fines. Elle se consacre au développement de nouvelles chimies procurant des améliorations dans les produits et performances de procédés sur un vaste éventail d'applications de la biotechnologie, des peintures et enrobages, des soins personnels, des fluides pour le travail des métaux, de l'énergie et autres marchés industriels. La Société innove grâce à ses chimies uniques dans le domaine des nitroalcanes qui sont préparés dans des unités de production entièrement intégrées et certifiées ISO 9001 à Sterlington en Louisiane aux États-Unis ainsi qu'à Ibbenbüren en Allemagne. ANGUS est au service de ses clients mondiaux par l'intermédiaire de six centres régionaux d'applications pour usagers, lesquels se trouvent à Chicago dans l'Illinois, à Paris en France, à São Paulo au Brésil, à Singapour, à Shanghai en Chine et à Bombay en Inde. ANGUS est une société privée détenue par Golden Gate Capital et elle a son siège à Buffalo Grove dans l'Illinois. Pour davantage d'informations, visitez angus.com.

Suivez ANGUS sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

POUR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS

Relations avec les médias chez ANGUS

Scott C. Johnson

+1 847-808-3769

scjohnson@angus.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460234/ANGUS_Chemical_Company_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 05:30 et diffusé par :