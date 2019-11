Rockwell Automation se joint à Accenture, Microsoft, PTC, ANSYS et EPLAN pour aider les entreprises à simplifier leur transformation numérique





Les entreprises qui transforment numériquement leurs opérations ont besoin d'un écosystème de partenaires qui puissent les aider à simplifier leurs déploiements technologiques et atteindre rapidement leurs objectifs, comme l'amélioration de la productivité. Le nouveau Programme de partenariat numérique (Digital Partner Program) de Rockwell Automation relie les entreprises à l'expertise et aux solutions des leaders du marché, tels qu'Accenture, Microsoft, PTC, ANSYS et EPLAN, afin de rationaliser la mise en oeuvre et d'améliorer la qualité des initiatives numériques.

Grâce au Programme de partenariat numérique, les entreprises peuvent consulter des conseillers de l'industrie dans l'optique de créer des feuilles de route pour leurs initiatives numériques et apprendre comment des concepts de l'IdO industriel, tels que le jumelage numérique, l'usine du futur et la main-d'oeuvre connectée, peuvent leur permettre d'améliorer leur disponibilité et leur efficacité. Lors de la mise en oeuvre, les entreprises auront accès à du matériel, des logiciels et des systèmes clés en main, intégrés, proposés par des leaders du secteur, qui peuvent les aider à améliorer leurs performances commerciales en s'appuyant sur leurs ressources existantes.

« La connexion transparente à tous les niveaux d'une entreprise, et la transformation des données brutes en informations puissantes ne peuvent se produire que lorsque les dispositifs sont intégrés et que les données sont standardisées », a expliqué Blake Moret, PDG de Rockwell Automation. « Aucun fournisseur ne peut y arriver seul. Au contraire, les entreprises ont besoin d'un écosystème de partenaires éprouvés possédant le juste mélange d'expertise et de technologies pour étendre ce qui est humainement possible. Nous sommes fiers d'étendre notre travail avec des partenaires d'alliances stratégiques déjà existants tels que Microsoft et PTC, et d'ajouter de nouveaux partenaires à cet effort, comme Accenture, ANSYS et EPLAN. »

Les partenaires numériques du Programme apportent chacun une expertise unique qui, ajoutée à celle des autres, permet de créer un écosystème capable d'offrir une expérience unifiée et intégrée. Par exemple, Accenture peut travailler avec les entreprises pour créer un plan d'entreprise, développer des cas d'utilisation avec retour sur investissement et maximiser la valeur de ces cas d'utilisation à l'échelle de l'entreprise. Microsoft peut aider les entreprises à accéder à des données de haute qualité, de l'edge intelligent au cloud intelligent, afin de prendre de meilleures décisions pour l'entreprise. PTC peut aider les entreprises à connecter des périphériques et des systèmes de l'edge au cloud, et à utiliser la technologie de réalité augmentée (RA) pour visionner les systèmes et résoudre les problèmes de façons innovantes. ANSYS et EPLAN peuvent aider à résoudre des problèmes complexes et faire partie du fil numérique qui aide les entreprises à devenir plus productives dans leurs activités de conception, d'exploitation et de maintenance.

« Notre partenariat avec PTC et la création de FactoryTalk InnovationSuite ont simplifié la façon dont les entreprises connectent le nombre croissant de technologies intelligentes au sein de leurs opérations », a déclaré Chirayu Shah, responsable du Programme de partenariat numérique, chez Rockwell Automation. « Nous sommes maintenant en train de construire un écosystème de partenaires pour aider les clients de manière plus élargie. Ensemble, nous intégrons nos technologies et nos services de façon à ce que les clients puissent transformer leur entreprise en utilisant les outils avec lesquels ils sont familiers, et qui sont adaptés à leurs besoins spécifiques. »

Le Programme de partenariat numérique fait partie du programme PartnerNetwork de Rockwell Automation. Apprenez-en davantage en nous rejoignant sur le stand n° 920 lors de la prochaine édition du salon Automation Fair, qui se tiendra les 20 et 21 novembre à Chicago.

À propos du programme PartnerNetwork de Rockwell Automation

Le programme PartnerNetwork de Rockwell Automation offre aux fabricants du monde entier l'accès à un réseau de collaboration d'entreprises mutuellement axées sur le développement, la mise en oeuvre et la prise en charge de solutions les plus performantes, en vue de parvenir à l'optimisation de l'ensemble des installations, améliorer la performance machine, et réaliser les objectifs de développement durable.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Grâce au potentiel de la technologie, nous connectons l'imagination des personnes pour étendre ce qui est humainement possible, rendant ainsi le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 solutionneurs de problèmes au service d'une clientèle répartie dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com. Encompass et PartnerNetwork sont des marques de commerce de Rockwell Automation Inc.

