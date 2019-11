Excelra annonce qu'elle va collaborer avec Maruho en termes de réutilisation de médicaments portant sur des applications dermatologiques





HYDERABAD, Inde, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Excelra, l'une des principales entreprises mondiales en termes de données et d'analyses, a annoncé aujourd'hui qu'elle va collaborer avec Maruho, une entreprise pharmaceutique spécialisée en dermatologie, basée à Osaka.

En vertu de cet accord, les scientifiques des données de réutilisation des médicaments et les experts du domaine thérapeutique d'Excelra vont travailler aux côtés de l'équipe de recherche de Maruho pour découvrir et développer de nouvelles hypothèses thérapeutiques en dermatologie. Cette collaboration permet également à Maruho d'accéder à la plate-forme de réutilisation des médicaments propriétaire (GRIP) d'Excelra, qui comprend une base de données de réutilisation propriétaire, des algorithmes de réutilisation, des outils d'analyse et un moteur de visualisation. La base de données au sein de la plate-forme GRIP a été constituée en recueillant des données chimiques (provenant de plus de 7 millions d'entités chimiques), des données biologiques et des données cliniques (plus de 200 000 points de données) qui, ensemble, permettent de former quelque 10 millions d'associations entre les triades « médicament-maladie cible ».

Le Dr Nandu Gattu, vice-président principal de l'analyse pharmaceutique chez Excelra a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de recherche de Maruho pour les aider à étoffer leur gamme de produits dermatologiques. Nous visons à mettre à jour, de concert, des traitements innovants qui améliorent la qualité de vie de millions de patients dans le monde entier ».

À propos d'Excelra :

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences du vivant tout au long de la chaîne de valeur, de la molécule au marché. L'avantage d'Excelra provient d'une fusion harmonieuse des données, d'une connaissance approfondie du domaine et de la science des données. L'équipe polyvalente de l'entreprise aide à harmoniser de grands volumes de données disparates et non structurées, à analyser les données à l'aide de technologies de pointe d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et à encourager les décisions fondées sur les données pour donner libre cours à l'efficacité de l'exploitation et accélérer le développement de médicaments. Fournisseur de solutions complètes et sophistiquées, Excelra aide à briser les silos, à intégrer les données et les analyses dans la « méta-omique » (génomique, protéomique, métabolomique, etc.), les essais cliniques et les données probantes concrètes (RWE) pour découvrir de nouvelles idées et opportunités. Au cours des 17 dernières années, Excelra a été le partenaire privilégié en termes de données et d'analyse de quelque 150 clients, dont 15 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques. www.excelra.com

À propos de Maruho

Maruho Co., Ltd. est basée à Osaka et est à la tête de la recherche et du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits dermatologiques au Japon. Fondée en 1915, Maruho emploie 1 512 personnes (fin septembre 2018) et a réalisé un chiffre d'affaires net de près de 78,57 milliards de yens au cours de son exercice clos le 30 septembre 2018. Poursuivant sa vision d'entreprise à long terme « d'excellence en dermatologie », Maruho s'efforce d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes dans le monde entier. www.maruho.co.jp/english/

Coordonnées de contact :

Dorothy Paul ? Directrice du marketing

Tél : +91-9908130236

Courriel : Dorothy.paul@excelra.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 05:00 et diffusé par :