Presto ajoute deux nouveaux cadres à son équipe de direction





Presto Engineering, un fournisseur d'opérations externalisées pour des fabricants de semi-conducteurs et d'objets connectés (IoT), a annoncé que Sophie Vaucher, vice-présidente finance et Alexandra Moulin, vice-présidente ressources humaines avaient toutes deux rejoint l'équipe dirigeante de la société.

« Nous sommes ravis que Sophie et Alexandra aient rejoint à notre équipe », a déclaré Michel Villemain, DG de Presto Engineering. « La période actuelle est passionnante pour notre société : nous continuons de développer notre organisation pour accompagner l la demande croissante des marchés industriels, automobile, de le communication et de la sécurité. »

Sophie Vaucher a dix années d'expérience dans le domaine des finances et de la stratégie d'entreprise au sein d'entreprises industrielles internationale. Elle était dernièrement responsable comptable et financière au niveau mondial chez Sibelco, entreprise chez laquelle elle a occupé divers postes de direction pendant huit ans. Elle a travaillé en Asie pendant quatre ans, où elle a permis l'intégration d'une nouvelle acquisition au sein du groupe et a mis en place des équipes locales. Précédemment, elle a travaillé comme contrôleuse mondiale auprès du directeur financier du groupe en Belgique, comme analyste financier chez Total aux Pays-Bas ainsi qu'en des fusions et acquisitions chez Total et à la Société Générale en France. Elle est diplômée de l'ESSEC, avec un MBA en finance d'entreprise.

Alexandra Moulin a démarré sa carrière internationale en tant que chargée de formation et de compétences au sein d?Arvin Meritor. Elle a ensuite occupé le poste de directrice régionale des ressources humaines pour la société Forclum-Eiffage, puis a été responsable de la gestion de la paie, des relations professionnelles, de la gestion de projets et du leadership chez NXP Semiconductors et chez PAC. Elle est titulaire d'un Master en gestion des ressources humaines et d'un Master 2 en commerce.

À propos de Presto Engineering

Presto Engineering fournit des opérations externalisées à des entreprises de semi-conducteurs et d?objets connectés et aide ses clients à minimiser les coûts, réduire le risque et accélérer le délai de mise sur le marché. La société est un expert reconnu dans le domaine du développement de solutions industrielles pour les applications RF, analogiques, signaux mixtes et sécurisées ? du tapeout (fin de conception) à la livraison des produits finis. Les solutions propriétaires hautement sécurisées de fabrication et d'approvisionnement de Presto, alliée à une forte expertise au niveau back-end, donne à ses clients un avantage concurrentiel. Depuis son siège à Meyreuil, en France, la société offre un cadre dédié mondial et flexible avec des opérations en Europe, Amérique du Nord et Asie. Pour plus de renseignements, consultez www.presto-eng.com.

