Gillette s'attaque à un autre stéréotype dans le film #ManEnough : Oui, les hommes ont le droit de pleurer





Pour la Journée internationale de l'homme , Gillette tente, à travers sa nouvelle campagne, de faire tomber un stéréotype qui a la vie dure. Assumer sa vulnérabilité et l'afficher, c'est faire preuve d'une véritable force.

MUMBAI, Inde, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Depuis plus d'un siècle, l'objectif de Gillette est d'encourager les hommes à viser la perfection dans leur apparence, leur sensibilité et leur façon d'être. Tout au long de son histoire, la marque n'a donc cessé d'attaquer les stéréotypes relatifs aux hommes, plus récemment avec la campagne #BarbershopGirls . Dans sa dernière campagne #ShavingStereotypes , Gillette s'interroge sur la raison pour laquelle les hommes cachent leurs larmes. On apprend aux hommes à ne pas afficher leur vulnérabilité, à masquer leurs émotions, à ne pas pleurer pour ne pas paraître faibles. C'est ce stéréotype tenace que la marque remet en cause.

À travers l'histoire émouvante du lieutenant-colonel Manoj Kumar Sinha, SM (retraité) de la seconde édition de #ShavingStereotypes, Gillette déclare que les hommes ont le droit de pleurer. Un homme digne de ce nom exprime sa vulnérabilité à travers ses larmes, #ManEnough. En tant que marque leader destinée aux hommes, Gillette ouvre la voie et encourage les hommes à réévaluer leur vision de la masculinité et de la force.

Le film retrace le cheminement réel d'un père et de son fils. Enchaînés par ce stéréotype, ils parviennent à s'en libérer et réalisent qu'ils sont plus forts quand ils ne cachent plus ni leurs larmes ni leur vulnérabilité. Leur histoire reflète la cause que Gillette défend : la perfection au masculin nécessite du courage.

Dans le cadre plus large de la campagne, Gillette pose une question simple : Quand les hommes ont-ils pleuré pour la dernière fois ? Dans une société où les larmes sont souvent perçues comme un signe de faiblesse, encourager les hommes à parler de cette dernière fois contribue à faire disparaître ce stéréotype. Avec #ManEnough, Gillette s'engage également à transmettre ce message à plus de 2 millions de jeunes hommes à travers le pays grâce à la Gillette Mach 3 Achiever's Academy .

Commentant cette campagne, Sandipan Bhattacharyya, directeur du design du Grey Group explique : «Marque leader et porte-parole des hommes, Gillette souhaite initier le dialogue afin d'éduquer et d'inspirer la future génération masculine. Avec #ManEnough, nous voulons que les hommes rompent avec l'idée que pleurer les rend faibles, et leur montrer qu'il faut du courage pour exposer sa vulnérabilité. »

À propos de cette campagne, Karthik Srivatsan, responsable pays de la catégorie Rasage pour le sous-continent indien chez P&G, explique : « Le lieutenant-colonel Manoj Kumar (retraité) et son père sont de véritables héros qui nous prouvent qu'une fois libérés du carcan des stéréotypes, ensemble, nous sommes plus forts. Gillette rend hommage à leur détermination tout en exprimant sa fierté de les avoir accompagnés dans leur cheminement. Nous nous engageons à faire de Gillette une force oeuvrant pour le bien. Nous continuerons à raconter des histoires d'hommes authentiques et positives pour faire évoluer les mentalités. Par nos actions, nous devons servir d'exemples aux garçons d'aujourd'hui pour en faire les hommes de demain. »

