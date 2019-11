IKOULA DAYS : Deux semaines pour trouver le serveur dédié parfait à prix malin





Single Day, Black Friday, Cyber Monday ... En cette saison, les promotions s'accumulent et on ne sait plus où donner de la tête pour trouver les bonnes affaires !

IKOULA ? spécialiste des serveurs dédiés, de l'infogérance et du Cloud ? souhaite prolonger les festivités, en lançant les « IKOULA DAYS » : 2 semaines pour réaliser de belles économies du côté des serveurs dédiés !

Du 18 novembre au 2 décembre, pour toute commande d'un serveur dédié de la gamme Agile, les utilisateurs pourront ainsi bénéficier d'une réduction 10 ? /mois à vie ! (*)

Hautement polyvalents, les serveurs de la gamme Agile sont de vraies machines de guerre, dotées de caractéristiques modulables selon ses besoins. Incluant de 8 à 64 Go de RAM, des processeurs Intel Core ou Intel Xeon, et des disques durs SSD ou SATA, ces serveurs vendus à un prix plus qu'attractif, sont l'outil idéal pour tester des projets d'IA, de blockchain, mais sont aussi parfaits pour du stockage, de l'emailing ou même des jeux ! Quelque soit le projet envisagé, les serveurs Agile d'IKOULA s'adapteront.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.ikoula.com/fr/serveur-dedie?utm_source=businesswire&utm_medium=text&utm_campaign=ikouladays

(*)Offre limitée à toute commande réalisée entre le 11/11/19 et le 02/12/19 inclus, dans la limite des stocks disponibles. 1000 coupons disponibles, dans la limite de 4 coupons maximum par personne, un seul coupon par commande et par serveur. Offre réservée à toute commande d'un nouveau serveur dédié parmi la gamme Agile, avec période d'abonnement mensuelle seulement, hors renouvellement.

À PROPOS DE IKOULA:

Pionnier du Cloud français depuis 1998, IKOULA possède ses propres Datacenters en France, ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas. Parce que l'Humain fait partie de son ADN, IKOULA entretient une relation de proximité avec ses clients, et met à leur disposition des équipes d'experts disponibles en 24/7, pour les conseiller et les accompagner dans leurs activités. Les équipes d'IKOULA sont d'ailleurs polyglottes, afin de répondre aux problématiques d'internationalisation de l'ensemble de ses clients, répartis dans plus de 60 pays sur 4 continents.

