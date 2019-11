TISSIUM clôture un financement de Series B pour un montant 39 M?





TISSIUM, société privée spécialisée dans le développement de polymères programmables biomorphiques synthétiques, annonce aujourd'hui avoir obtenu un financement de 38,75 millions d'euros (42,78 millions de dollars) dans le cadre d'une Series B.

Ce financement comprend de nouveaux investisseurs : BNP Paribas Développement, le Fonds Européen d'Investissement (FEI), M&L Investments, ValQuest Partners ainsi que le retour de ses investisseurs existants : Bpifrance, CM-CIC Innovation, CapDecisif Management, Omnes Capital et Sofinnova Partners,

Cette levée de fonds servira à soutenir l'expansion mondiale de la plateforme de polymères de la Société dans divers domaines thérapeutiques, notamment dans le domaine de la réparation des nerfs périphériques, le domaine cardiovasculaire et la chirurgie digestive.

La plate-forme TISSIUM s'appuie sur une technologie exclusive, initialement développée au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et au Brigham and Women's Hospital de la Harvard Medical School. Elle est à l'origine d'une famille de polymères entièrement synthétiques, biomorphiques et programmables. Ces polymères sont conçus pour être utilisés à l'intérieur du corps - comme adhésif, barrière, obturateur ou comme véhicule de libération de substances actives, mais aussi comme matière première pour la fabrication de dispositifs médicaux implantables fabriqués par impression 3D.

Outre le fait de soutenir la croissance de la plateforme, ce financement s'inscrit également dans une stratégie plus vaste, à savoir, la création d'un processus de développement clinique et règlementation dans de multiples régions géographiques. Bien que le siège social de la société se situe à Paris, TISSIUM concentre désormais ses efforts également aux États-Unis depuis le bureau de Boston (récemment ouvert).

L'usine de production, de dernière génération, à Lille (France), permettra de simplifier et rationaliser l'innovation et le développement de ses produits au niveau mondial.

Suite au succès de cette levée de fonds, Jay Watkins, serial-entrepreneur et dirigeant Medtech aux USA, a rejoint le conseil d'administration de TISSIUM en qualité de Président indépendant.

Christophe Bancel, Directeur Général de TISSIUM, a déclaré : "Ce nouveau financement témoigne du soutien que nous continuons de recevoir de la part de nos investisseurs pour notre stratégie et notre vision pour la création d'un vaste portefeuille de produits TISSIUM. Nous nous réjouissons à l'idée de développer de nouvelles verticales thérapeutiques et d'étendre ainsi nos activités à de nouveaux domaines cliniques au cours des prochains mois.

Nous sommes ravis que Jay se joigne à notre conseil en qualité de Président. Il apporte une expertise et une compréhension considérables dans le développement d'entreprises innovantes en Medtech et par là même il nous permettra de façonner et d'étendre notre écosystème. Je profite de l'occasion pour remercier notre co-fondateur, Bernard Gilly, co-fondateur et Président d'iBionext, qui a dirigé la société TISSIUM en tant que Président depuis sa création. »

Jay Watkins, président actuel de TISSIUM, a ajouté : " Je suis ravi de rejoindre TISSIUM en qualité de Président. J'ai été impressionné par l'étendue des applications de ses polymères biomorphiques programmables au sein d'un large éventail de domaines thérapeutiques. La société a déjà démontré sa capacité à innover et à créer de nouvelles opportunités de produits et il me tarde de travailler avec l'équipe pour étendre notre impact dans le domaine de la Medtech. »

À propos de TISSIUM :

TISSIUM est une société privée, basée à Paris (France), spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation rapide d'une plateforme de biopolymères uniques en vue de répondre à divers besoins cliniques non satisfaits.

La plateforme de la société s'articule autour d'une famille de polymères exclusifs aux propriétés uniques, notamment la capacité de s'adapter aux tissus sous-jacents et de s'y intégrer pour permettre la réparation des tissus.

Par ailleurs, la conception modulaire de ses polymères permet une personnalisation adaptée aux besoins spécifiques des tissus dans différents domaines thérapeutiques. La société développe également ses propres dispositifs et systèmes d'activation afin d'optimiser la performance et de faciliter l'utilisation de ses polymères.

Les technologies de TISSIUM sont issues des travaux de recherche et de la propriété intellectuelle des laboratoires du Pr. Robert Langer (MIT) and Pr. Jeff Karp (Brigham and Women's Hospital), qui ont co-fondé la société en 2013.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.TISSIUM.com et @TISSIUMtech.

