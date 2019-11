McKay Brothers renforce ses services en Asie à Shanghai et Hong Kong





Les nouvelles offres en Asie s'ajoutent au service à la plus faible latence Singapour-Tokyo de McKay

TOKYO et GENÈVE, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) offre maintenant une connectivité à la plus faible latence commerciale connue entre le centre de données Tokyo-CC2 et les centres de négoce de Shanghai et Hong Kong. Le service hybride micro-ondes/fibre optique entre le centre de données du Shanghai Futures Exchange (SHFE) et le centre de données @Tokyo-CC2 prend moins de 22,86 millisecondes (ms) aller-retour, la plus faible latence commerciale connue. Le service de MBI entre le centre de données HKEx et @Tokyo-CC2 fournit les données en moins de 39,83 millisecondes aller-retour, ce qui constitue également la plus faible latence commerciale connue. De plus, McKay a récemment amélioré la latence de son service hybride micro-ondes/fibre optique entre la bourse de Singapour et @Tokyo-CC2, qui offre la plus faible latence connue entre ces deux points terminaux.

Pour François Tyc, directeur général de MBI : « Nous nous engageons à promouvoir des marchés justes et solides dans le monde entier en offrant notre meilleure latence à toutes les entreprises. Nous sommes heureux de soutenir les efforts de nos abonnés pour connecter Tokyo à Shanghai et Hong Kong au plus bas niveau de latence. »

Pour Tad Beckelman, directeur de McKay Asie : « Les marchés asiatiques continuent d'être le théâtre d'une activité accrue de la part des entreprises mondiales et des négociants locaux. Nous continuons à soutenir tous les participants en investissant pour améliorer et élargir notre offre inter-bourses en Asie. »

Des représentants de McKay Brothers assisteront à la conférence FIA Asie à Singapour du 3 au 6 décembre.

McKay Brothers a lancé son premier réseau hybride micro-ondes/fibre en Asie en 2016, offrant la plus faible latence connue entre Tokyo et Singapour. Les premières liaisons européennes de MBI entre Londres et Francfort ont été mises en service en 2014, également à la latence la plus faible connue. McKay Brothers, LLC a ouvert sa première liaison micro-ondes aux États-Unis en 2012, établissant la plus faible latence connue entre Chicago et le New Jersey. La meilleure latence de McKay est offerte à chaque abonné sur chacune de ses liaisons.

À propos de McKay Brothers International, SA

McKay Brothers International SA est un fournisseur reconnu de services privés de données sur la largeur de bande et le marché fondés sur les micro-ondes. La société gère des réseaux longue distance à micro-ondes et hybrides micro-ondes/fibre en Asie et en Europe. Les services MBI au Japon sont offerts par le biais de sa filiale Josada Telecommunications, Inc.

