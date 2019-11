FeiyuTech présente plusieurs stabilisateurs de cardan haut de gamme sur le salon Inter BEE 2019





SHENZHEN, Chine, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'International Broadcast Equipment Exhibition 2019 (salon international des équipements pour la radiodiffusion) se tiendra au Japon du 13 au 15 novembre 2019. Depuis 1965, Inter BEE s'est forgé une réputation dans l'industrie de la radiodiffusion et de la technologie. Cet évènement attire un grand nombre d'entreprises technologiques du monde entier, dont FeiyuTech, l'un des plus grands fabricants de stabilisateurs de cardan (« gimbals ») au monde.

FeiyuTech sur le salon Inter BEE 2019

Étant une entreprise de premier plan dans l'industrie des stabilisateurs et des caméras d'action, FeiyuTech présentera ses produits les plus vendus tels que le stabilisateur pour appareil photographique reflex mono-objectif numérique (DSLR) AK4500, le stabilisateur pour smartphone VLOG pocket, le stabilisateur pour caméra d'action G6, ainsi que ses produits récemment lancés tels qu'AK2000S, G6 Max, Qing, pour ne citer que ceux-là. Tous les visiteurs sont les bienvenus sur le stand Feiyu pour en savoir plus, dans le Hall 3-3201.

AK4500

L'AK4500 a remporté un prix Red Dot Award. Le stabilisateur de DSLR à trois axes AK4500 a effectué de grandes avancées en termes d'apparence et de performances. Équipé d'une poignée polyvalente et amovible qui permet la commande à distance et différents modes de maintien, l'AK4500 est alimenté par la nouvelle génération de moteur sans balais et il peut porter une charge utile allant jusqu'à 4,6 kg. Par ailleurs, l'installation d'une caméra est beaucoup plus facile grâce au système de libération rapide dédié et au verrouillage à trois axes. Les nouveaux modes ajoutés, tels que le mode « Inception », effectuent une rotation automatique de 360°, ce qui aide l'utilisateur à créer une prise de vue plus fluide. Dans l'ensemble, il est indéniable que l'AK4500 illustre la configuration phare de FeiyuTech.

VLOG pocket

VLOG pocket, également récipiendaire d'un Red Dot Award, est un stabilisateur de smartphone portable à trois axes. Ayant un format poche, VLOG pocket est conçu pour ceux qui recherchent un moyen facile de créer des vidéos. L'un des points forts de VLOG pocket est son changement rapide de mode. Il suffit d'appuyer sur une touche pour passer du mode paysage au mode portrait. Ce produit redéfinit de manière innovante le stabilisateur de cardan pour smartphones.

Stabilisateurs à venir

FeiyuTech s'est toujours attaché à en apporter davantage au secteur des stabilisateurs de cardan. Sur le salon Inter BEE 2019, FeiyuTech dévoilera plusieurs nouveaux venus dans sa gamme de stabilisateurs, tels que le stabilisateur de cardan polyvalent G6 max qui peut gérer des caméras d'action, des caméras sans miroir et des smartphones ; le stabilisateur pour caméra sans miroir AK2000S ; le stabilisateur intelligent Qing qui est doté d'un système exclusif de mécanisme motorisé ; le stabilisateur pour caméras d'action Vimble 2A, pour ne citer que ceux-là.

À propos de FeiyuTech

Fondée en 2007, l'entreprise s'est rapidement développée et a apporté un grand plus nombre de possibilités aux vidéastes et aux cinéastes. À l'avenir, FeiyuTech continuera à fournir des dispositifs de haut niveau pour que les utilisateurs puissent saisir et enregistrer ce monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025216/Feiyutech_2019_Inter_BEE.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 23:53 et diffusé par :