WuXi Biologics félicite Tychan à propos du premier anticorps au monde contre la fièvre jaune, testé comme étant sûr et efficace chez des volontaires humains





SHANGHAI, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), plateforme technologique à accès libre de premier plan mondial dans le domaine des produits biologiques offrant des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques, félicite aujourd'hui son partenaire Tychan à propos du succès de la réalisation à Singapour des essais en phase 1A/1B sur la sécurité et l'efficacité du TY014, anticorps monoclonal premier de sa catégorie, candidat pour le traitement de la fièvre jaune (YF, yellow fever).

WuXi Biologics a effectué toutes les études CMC (chimie-production-contrôle) sur le TY014 en tant que drogue nouvelle de recherche (DNR) en un temps record de 7 mois grâce à sa plateforme technologique intégrée à source unique pour produits biologiques. Le partenariat harmonieux entre Tychan et WuXi Biologics a permis d'accélérer la livraison en temps voulu de produits thérapeutiques sûrs et efficaces contre des pandémies provoquées par des agents infectieux émergents.

« La réussite de nos essais ouvre la voie à un traitement potentiel sans précédent de la fièvre jaune. Ce développement rapide faisant suite à un accomplissement similaire avec le Zika réaffirme la collaboration passionnante entre Tychan et WuXi Biologics, mettant en lumière un nouveau paradigme dans la mise au point plus rapide de produits biologiques, au début pour répondre à l'éruption de maladies infectieuses émergentes et ensuite pour s'étendre potentiellement à d'autres produits thérapeutiques, » a déclaré Teo Ming Kian, président du conseil d'administration de Tychan.

« Félicitations à Tychan pour avoir atteint un autre jalon superbe avec le premier anticorps candidat dans le monde contre la fièvre jaune. Nous sommes fiers de donner à Tychan les moyens de faire avancer l'échéancier de produits biologiques de haute qualité, depuis l'ADN jusqu'aux essais cliniques. En tirant parti de la solidité de notre expertise et de nos capacités pour accélérer le développement et la fabrication de produits biologiques novateurs, WuXi Biologics continuera à doter d'atouts supplémentaires ses partenaires mondiaux et à leur permettre de fournir davantage de traitements pouvant sauver des vies afin de répondre à l'apparition de défis dans le domaine de la santé, » a ajouté Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics.

À propos du TY014

Le TY014 est le premier anticorps monoclonal à entrer en clinique, conçu et calculé pour traiter les patients infectés par le virus de la fièvre jaune. Le TY014 cible l'enveloppe (E) protéique à la surface du virus dont il empêche la réplication en limitant la fusion virale aux cellules-hôtes.

À propos de l'essai

Le premier des essais cliniques sur des humains a été réalisé à Singapour sur environ 27 volontaires en bonne santé. Les volontaires dans la phase 1 ont été partagés en deux groupes dans une randomisation de cinq cohortes par rapport aux doses, chacun recevant une dose unique de TY014 ou un placebo. Les critères d'évaluation principaux de l'étude portaient sur la sécurité et la tolérabilité ; les critères d'évaluation secondaires s'adressaient à la pharmacocinétique et l'immunogénicité. Dans le second groupe, les volontaires ont reçu un vaccin vivant atténué de la fièvre jaune avant traitement par le TY014 ou par un placebo. Les critères d'évaluation principaux de cette comparaison d'études à une seule branche sur la sécurité et la tolérabilité, de même qu'une avirémie complète dans les cohortes soumises au traitement.

Les résultats indiquent que le TY014 non seulement est sûr et bien toléré aux doses les plus élevées dans l'essai, mais aussi supprime les virus du vaccin et les effets indésirables associés. L'essai a été géré par l'Unité de médecine expérimentale de SingHealth sous la direction de Jenny Low, professeure agrégée, consultante principale au département des maladies infectieuses de l'hôpital général de Singapour et codirectrice du Centre de recherche en virologie et de médecine expérimentale @SingHealth Duke-NUS (ViREMiCS).

À propos de Tychan

Tychan, société singapourienne de biotechnologie au stade clinique est axée sur l'apport de traitements chez ceux qui en ont besoin afin de sauver des vies grâce à des technologies disruptives lors de l'émergence d'infections. Dans un effort coordonné avec les autorités réglementaires, nous sommes en train d'accélérer la transition des études non cliniques aux essais cliniques sur les pathogènes émergents. La Société a été fondée par le professeur Ram Sasisekharan de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) / Singapore MIT Alliance for Research and Technology (SMART, Alliance Singapour - MIT pour la recherche et la technologie), et le professeur Ooi Eng Eong de la Duke-National University of Singapore (Duke-NUS), dont l'expertise couvre les domaines du développement des produits biologiques et la biologie des infections virales aiguës. Temasek Holdings est l'investisseur fondateur de Tychan Pte. Ltd. Pour davantage d'informations sur Tychan Pte Ltd, veuillez visiter : www.tychan.com.

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (symbole boursier : 2269.HK), société cotée à Hong Kong, est une plateforme technologique d'accès libre de premier plan dans le monde pour les produits biologiques et offrant des solutions de bout en bout permettant aux organisations de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, depuis la conception jusqu'à la fabrication commerciale. L'histoire de notre société et ses accomplissements témoignent de notre engagement à proposer une offre de services véritablement à guichet UNIQUE et une proposition de valeur à nos clients mondiaux. À la date du 30 juin 2019, il y avait un total de 224 projets intégrés, dont 106 projets en stade de développement préclinique, 102 projets en phase initiale (phases I et II) de développement clinique, 15 projets en phase avancée (phase III) de développement et 1 projet en fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée de production biopharmaceutique planifiée en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis pour atteindre 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de la bioproduction un réseau mondial de chaîne logistique robuste et de première qualité. Pour davantage de renseignements sur WuXi Biologics, veuillez visiter www.wuxibiologics.com.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 23:21 et diffusé par :