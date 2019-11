Africa Finance Corporation poursuit son expansion en Asie avec une ligne de crédit à terme « Kimchi » de 140 millions de dollars US





Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe »), le principal fournisseur de solutions d'infrastructures « investment-grade », annonce aujourd'hui la conclusion de sa première ligne de crédit à terme dite « Kimchi », d'un montant de 140 000 000 dollars US (la « Ligne »).

Cette Ligne est le premier instrument de l'AFC axé sur la Corée. Elle fait suite à la ligne de crédit à terme à deux devises dite « Samouraï », d'un montant de 233 millions de dollars US et de 1 milliard de yens, conclue en septembre 2019, et à une ligne de crédit de 300 millions de dollars US, consentie par le biais de la Banque d'import-export de Chine. Cela s'ajoute à l'achat réalisé par des investisseurs asiatiques de 28 % et 16 % des émissions d'euro-obligations de 500 millions de dollars US et 650 millions de dollars US de l'AFC, respectivement, cette année. Au total, les récents investissements asiatiques (de la Chine, de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de Singapour, de la Malaisie et de Taiwan) dans l'AFC se sont chiffrés à près de l'équivalent de 1,2 milliard de dollars US.

La conclusion de la ligne de crédit « Kimchi » et de tous les autres investissements asiatiques dans l'AFC illustre le succès du Groupe dans ses engagements à l'égard des investisseurs mondiaux. Elle constitue une étape importante dans la création d'une large alliance d'investisseurs pour diversifier ses sources de financement, tout en permettant à des institutions du monde entier de participer au développement de l'Afrique. Les produits de la ligne de crédit à terme Kimchi seront utilisés aux fins générales de l'entreprise, conformément à la convention d'établissement de l'AFC et à la charte.

Monsieur Samaila Zubairu, président-directeur général de l'AFC, a commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape historique avec les marchés obligataires sud-coréens, dont nous connaissons les critères d'investissement très sélectifs, comme en témoigne cette ligne de crédit Kimchi. Ce succès, qui suit de très près la ligne de crédit « Samouraï » au Japon, dénote l'appétit croissant de l'Orient pour les investissements africains, qui sont particulièrement alléchants, étant donné le contexte actuel de rendement négatif. Nous avons hâte de poursuivre notre engagement avec la Corée du Sud ainsi qu'avec les autres marchés asiatiques qui comprennent les opportunités qu'offre le développement sans précédent de toute l'Afrique ».

Monsieur Banji Fehintola, directeur principal et trésorier de l'AFC, a ajouté : « Au sein de l'AFC, nous avons toujours adopté une approche de financement diversifiée et tournée vers l'avenir. L'Asie est une région très importante pour nous et la participation d'investisseurs asiatiques à nos émissions obligataires s'est considérablement accrue au fil du temps. Les lignes de crédit « Kimchi » et « Samouraï » que nous avons conclues cette année illustrent davantage l'accès étendu aux marchés de l'AFC et l'innovation dont le Groupe fait preuve, en mobilisant des capitaux mondiaux pour mener à bien des projets et transformer la vie des populations en Afrique. Nous sommes très fiers des succès que nous avons remportés en Asie et nous sommes impatients d'approfondir nos partenariats dans cette région ».

La succursale londonienne de Shinhan Bank et la succursale londonienne de la banque sud-africaine Nedbank Limited ont agi en qualité de teneur de livre (bookrunner) et de « Mandated Lead Arrangers » (établissements bancaires mandatés), KEB Hana Bank a agi en qualité de « Mandated Lead Arranger », NongHyup Bank était le « Lead Arranger », et First Abu Dhabi Bank PJSC était l'Agent.

La Ligne a été lancée en syndication générale le 16 septembre 2019 et la convention de prêt a été finalisée le 14 novembre 2019.

Avis aux rédacteurs en chef

À propos de l'AFC - www.africafc.org

L'AFC, une institution financière multilatérale de premier ordre, a été créée en 2007 avec une base de fonds propres de 1 milliard de dollars US, dans le but de catalyser les investissements du secteur privé dans les infrastructures, à travers l'ensemble de l'Afrique. Avec un bilan actuel d'environ 4,5 milliards de dollars, l'AFC est la seconde institution financière multilatérale d'investissement du continent. Le service aux investisseurs de l'agence Moody lui a décerné la note A3/P2 (perspective stable). AFC a levé avec succès 750 millions de dollars US en 2015 et 500 millions de dollars US en 2017; au-delà de son programme mondial d'effets à moyen terme (MTN) des 3 milliards de dollars US approuvés par le conseil d'administration. Les deux émissions d'euro-obligations ont été sursouscrites et ont attiré des investisseurs d'Asie, d'Europe et des États-Unis. Toutes les émissions d'euro-obligations ont été sursouscrites et ont attiré des investisseurs d'Asie, d'Europe et des États-Unis.

La politique d'investissement de l'AFC repose sur une connaissance approfondie du secteur, mais se concentre aussi sur le conseil financier et technique, la structuration et le développement des projets et le capital-risque, afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures en Afrique, et assurer une croissance économique durable. L'AFC investit dans des infrastructures de haute qualité qui fournissent des services essentiels au niveau des principaux secteurs de l'énergie, des ressources naturelles, de l'industrie lourde, des transports et des télécommunications. À ce jour, le Groupe a investi plus de 6,6 milliards de dollars US dans des projets répartis dans 30 pays d'Afrique.

Suivez-nous sur Twitter - @africa_finance

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 22:05 et diffusé par :