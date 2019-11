Lineage Logistics annonce l'acquisition d'Emergent Cold, lui permettant d'étendre son réseau portuaire américain et sa présence stratégique en Asie-Pacifique





Lineage Logistics Holdings, LLC (« Lineage » ou la « Société »), le fournisseur le plus important et le plus innovant de l'industrie des solutions logistique à température contrôlée, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'Emergent Cold (« Emergent »). Cette acquisition permet à la Société de renforcer sa présence portuaire de premier plan aux États-Unis et de pénétrer sur les marchés australien, néo-zélandais et sri lankais de la logistique à température contrôlée, en s'appuyant sur sa présence déjà existante de la Société dans la région Asie-Pacifique. Les conditions financières des transactions n'ont pas été divulguées.

« Les producteurs, les fabricants et les détaillants du secteur alimentaire recherchent des partenaires de la chaîne du froid, capables de proposer une solution logistique à température contrôlée, dynamique et véritablement de bout en bout, qui puisse atteindre chaque recoin du monde », a déclaré Greg Lehmkuhl, président et chef de la direction de Lineage. « Le fait d'accueillir Emergent au sein de la famille de Lineage ajoute non seulement une capacité importante à notre empreinte internationale, mais renforce également notre engagement envers notre stratégie portuaire et nos activités de commerce international. Nous sommes désormais mieux placés pour aider les clients à faire face aux dynamiques du marché en constante évolution, comme l'optimisation du réseau mondial, les conséquences tarifaires, les changements de préférences des consommateurs, etc., tout en leur permettant de dégager de nouvelles opportunités sur le marché, afin d'assurer la vente de leurs produits. »

Après la clôture des transactions, la Société fusionnée disposera d'une capacité de plus de 1,7 milliard de pieds cubes d'installations à température contrôlée, réparties entre plus de 260 sites dans 10 pays, avec une empreinte mondiale couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Grâce à cette acquisition, Lineage ajoute à son vaste réseau de sites spécialisés dans les services d'importation, d'exportation et de courtage en douane destinés à ses clients, un centre de distribution nouvellement construit pour le marché de Dallas-Fort Worth, et quatre installations portuaires américaines à La Nouvelle-Orléans, Houston et Charleston. La transaction porte également sur l'achat de biens immobiliers au niveau de sites sélectionnés, qui sont actuellement loués par Emergent dans le cadre de contrats de location à long terme.

Fondée en 2017 par Elliott Management et Neal Rider, Emergent apporte à Lineage une équipe de direction expérimentée ayant à son actif un bon historique de croissance et entretenant des relations de longue date avec des clients des marchés mondiaux.

« Le fait de rejoindre Lineage nous rapproche de notre objectif qui est d'offrir à nos clients, des solutions globales de la plus haute qualité en matière de chaîne du froid », a indiqué Neal Rider, fondateur et chef de la direction d'Emergent. « Lineage s'est imposée comme un chef de file de notre secteur. En élargissant son empreinte mondiale et sa présence portuaire grâce à l'ajout d'Emergent, il va être possible de créer d'énormes possibilités pour nos clients communs. Je tiens également à remercier Elliott Management d'avoir cru en nous et de nous avoir soutenus lorsqu'Emergent Cold n'était qu'un projet. Je remercie d'autre part notre président exécutif, Chris Jamroz, pour son leadership et son soutien indéfectibles. Leur partenariat, leur soutien et leur expertise ont été déterminants pour le succès d'Emergent, et nous attendons avec impatience le prochain chapitre avec Bay Grove et Lineage. »

« Nous nous sommes associés à Neal Rider, car nous avions compris que soutenir sa vision de la création d'une importante entreprise d'entreposage frigorifique à l'échelle mondiale offrait une opportunité particulièrement intéressante », a expliqué Cody Kittle, gestionnaire de portefeuille associé, chez Elliott Management. « En moins de deux ans, nous avons pu acquérir sept entreprises très performantes et lancer deux nouvelles installations sur des sites vierges dans six pays et quatre continents, tout en améliorant considérablement notre chiffre d'affaires et notre bénéfice net sur l'ensemble de nos opérations. Nous félicitons Neal Rider, l'équipe d'Emergent et Lineage, qui, selon nous, est un bon partenaire pour Emergent. Nous nous réjouissons à l'idée de rester actionnaires de l'entité combinée. »

« En tant que chef de file novateur dans le domaine du stockage frigorifique mondial, nous sommes ravis à l'idée que l'équipe d'Emergent rejoigne les rangs de Lineage », s'est félicité Chris Jamroz, président exécutif d'Emergent.

« Nous avons suivi l'impressionnante trajectoire de croissance d'Emergent et respectons depuis longtemps leur équipe de direction. Nous sommes heureux d'intégrer leurs capacités, leurs relations et leur pipeline de croissance au sein de notre organisation », a confié pour sa part Kevin Marchetti, cofondateur et associé directeur chez Bay Grove, le cabinet de placement principal qui soutient Lineage. « Ensemble, nos équipes se sont engagées à renforcer les relations importantes avec les clients, en exploitant au mieux notre réseau étendu et en appliquant des solutions innovantes à leurs problèmes les plus urgents. »

Les transactions permettent également à Lineage de tirer parti de la demande croissante d'espace de stockage frigorifique en Australie (un marché évalué à 5 milliards USD), ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, au Vietnam et au Sri Lanka. Le secteur évolue rapidement et fait partie intégrante des chaînes d'approvisionnement nationales et internationales de la région Asie-Pacifique, pour les produits alimentaires, notamment les produits laitiers, les fruits de mer, la viande crue et cuite, la volaille, les légumes surgelés et d'autres aliments congelés ou réfrigérés. Une fois l'accord conclu, Lineage sera en mesure d'aider les clients à faire face à la demande croissante d'exportations et à répondre à leur besoin d'une chaîne d'approvisionnement plus vaste.

Depuis sa création en 2008, Lineage s'est rapidement développée en faisant l'acquisition de sociétés d'entreposage frigorifique de premier plan, en investissant des capitaux dans de nouveaux projets, et en développant ses activités de manière organique. Pour son acquisition d'Emergent, la Société s'appuie sur ses succès passés en matière d'intégration d'entreprises complémentaires au sein de son portefeuille.

Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique de Bay Grove et de Lineage dans le cadre de cette transaction. Debevoise & Plimpton LLP a agi en tant que conseiller pour Emergent.

Les transactions devraient être finalisées en 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

À propos de Lineage Logistics

Lineage est le fournisseur le plus important et le plus innovant de l'industrie des solutions logistique à température contrôlée. L'expertise de Lineage en matière de solutions logistiques de bout en bout, son réseau de sites inégalé, et son utilisation de la technologie se combinent afin de promouvoir la sécurité alimentaire, augmenter l'efficacité de la distribution, favoriser la durabilité, réduire l'impact environnemental, et minimiser le gaspillage sur la chaîne d'approvisionnement. Lineage aide ainsi une large gamme de clients allant des petites sociétés familiales jusqu'aux entreprises figurant dans le classement Fortune 500, à accroître leur efficacité et protéger l'intégrité de leurs chaînes d'approvisionnement à température contrôlée. En reconnaissance des innovations de premier plan, mises en oeuvre par la Société, Lineage a été consacrée société de Sciences de données, n° 1 du secteur, sur la Liste annuelle des sociétés les plus innovantes au monde, établie par Fast Company en 2019, en plus de se classer au 23e rang dans une évaluation de milliers d'entreprises à l'échelle mondiale. (www.lineagelogistics.com)

À propos d'Emergent Cold

Emergent Cold a été fondée en 2017 dans le but de devenir pour ses clients le principal partenaire mondial de services de la chaîne du froid, et figure déjà parmi les plus grands fournisseurs de services à température contrôlée, de l'hémisphère sud. Emergent Cold s'est développée grâce à une combinaison d'acquisitions et de développements sur des sites vierges, et dispose d'un réseau de 46 chambres froides dans six pays. (www.emergentcold.com)

