FLIR présente la gamme de charges utiles StormCaster, destinée à ses systèmes aériens sans pilote, SkyRaider et SkyRanger





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui la gamme de charges utiles pour Systèmes aériens sans pilote (Unmanned Aerial System, UAS), StormCastertm de FLIR, destinée à ses drones SkyRanger® R70 et SkyRaider R80D®. La nouvelle gamme est lancée avec deux solutions multicapteurs : la StormCaster-T, qui offre des images à zoom continu et infrarouge à ondes longues (longwave infrared, LWIR), et la StormCaster-L, qui fournit des fonctions d'imagerie, de suivi et de cartographie en ultra-faible luminosité.

La solution StormCaster couvre la gamme de charges utiles nouvelle génération, pour les propres drones UAS de la Société, obtenus suite à l'acquisition d'Aeryon Labs en février 2019. Cette nouvelle gamme représente un bond en avant en termes de performances évolutives, offrant une amélioration sept fois supérieure de la stabilisation de la visibilité directe, une amplitude de mouvement améliorée et une plus grande précision de géolocalisation, le tout dans un boîtier robuste. L'interopérabilité de la gamme StormCaster permet aux utilisateurs de changer rapidement et aisément les drones des systèmes UAS SkyRanger et SkyRaider, de FLIR. La solution StormCaster tirera parti des améliorations constantes apportées aux performances des avions, en fournissant aux petites unités la capacité organique de mener des missions de plus en plus exigeantes comme celles relevant de du RSR (Renseignement, surveillance et reconnaissance).

« Les solutions StormCaster-L et ?T ne sont que les prémisses de cette nouvelle gamme de charges utiles avancées et hautement performantes pour nos petites plateformes de drones tactiques », a déclaré David Ray, président de l'unité commerciale Gouvernement et défense, chez FLIR. « Pour les besoins des missions allant de la protection des forces à la sécurisation des frontières et aux opérations clandestines, la solution StormCaster de FLIR fournira une meilleure reconnaissance situationnelle, renforcée par l'intelligence artificielle embarquée et en temps réel, de nos avions.

«Nous allons développer plus de charges utiles multicapteurs durant l'exercice 2020 afin de remplir notre promesse d'offrir, au niveau de l'opérateur individuel, des capacités qui nécessitaient auparavant des drones plus grands et plus chers », a ajouté M. Ray.

La solution StormCaster-T est dotée d'une caméra thermique FLIR Boson qui prend en charge la détection, la reconnaissance, l'identification et l'acquisition d'objectif de jour comme de nuit, avec une portée et des périodes en position, maximales. Son objectif à zoom continu, avec une distance focale maximale de 75 millimètres, permet des missions RSR longue distance, tout en fournissant des images claires et exploitables. La caméra d'imagerie à ultra faible luminosité de la solution StormCaster-L offre des performances de cartographie et de capture RSR, supérieures lors des opérations crépusculaires et nocturnes. Ses fonctionnalités clés incluent la vidéo enregistrée 4K et la vision nocturne en couleur, dans des conditions de faible luminosité.

Développé pour les agences de la défense et les agences fédérales des États-Unis, le SkyRaider R80D offre toute la gamme de capacités de charge utile polyvalentes des groupes 2 et 3, avec l'agilité et l'empreinte de déploiement réduite, d'un appareil du groupe 1 qu'un seul opérateur peut faire décoller et atterrir verticalement. Le SkyRaider peut transporter et livrer de multiples charges utiles pesant jusqu'à 2 kg (4,4 livres). Présentant une architecture ouverte, il est équipé d'un des dispositifs informatiques embarqués les plus puissants disponibles sur un sUAS. Offrant à des clients militaires non américains des fonctionnalités comparables au R80D, le SkyRanger R70 a été conçu pour les opérateurs d'UAS les plus exigeants des marchés mondiaux de la défense, de la sécurité et de la sûreté publique.

Les nouvelles charges utiles StormCaster sont disponibles à l'achat dès aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les offres StormCaster de FLIR, consultez les sites www.flir.com/StormCaster-L et www.flir.com/StormCaster-T.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l'une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles, et commerciales. La vision de FLIR Systems est d'être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d'existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com et suivez @flir.

