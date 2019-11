Sintavia lance un Green Trade Group for Additive Manufacturers (groupe de commerce écologique pour la fabrication additive)





Sintavia, LLC, principal manufacturier en fabrication additive, centré sur l'industrie de l'aérospatiale et de la défense, a annoncé aujourd'hui au salon Formnext qu'il cofondait un groupe de commerce pour la fabrication additive, mettant l'accent sur la promotion des avantages environnementaux de la FA, par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelles. Le nouveau groupe, qui s'appellera l'Additive Manufacturer Green Trade Association, ou AMGTA (Association de commerce écologique pour la fabrication additive), devrait être une organisation non commerciale et non affiliée, ouverte à tout manufacturier en fabrication additive, répondant à certains critères liés au développement durable de la production.

« Très souvent dans la fabrication additive, nous nous concentrons sur les avantages que présente la technologie en termes de coût et de temps, et nous ne considérons pas sur le même plan les avantages environnementaux très réels que présente la FA par rapport à la fabrication traditionnelle », a déclaré Brian Neff, directeur général de Sintavia. « Ces avantages comprennent l'amélioration de l'utilité de la conception de l'utilisation finale et l'amélioration de l'écologie industrielle du procédé de fabrication lui-même. L'objectif de l'AMGTA sera de sensibiliser les segments du marché final à ces avantages, afin d'accélérer le taux d'adoption de la technologie. Nous avons hâte de travailler avec les cofondateurs de notre secteur dans les prochains mois, afin de jeter les bases de l'AMGTA, pour démarrer réellement en 2020. »

L'organisation devrait être pleinement opérationnelle d'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine.

À propos de l'AMGTA L'AMGTA est une organisation non commerciale, non affiliée, ouverte à tout fabricant qui répond aux critères de base suivants :

Avoir généré la majorité de ses revenus de fabrication à travers la FA au cours du dernier exercice fiscal. Avoir adopté des politiques internes proactives en termes de réduction des déchets et de durabilité opérationnelle. Être membre du Bureau des affaires écologiques ou d'une autre agence de certification similaire. Être prêt à participer activement dans l'avancement et la promotion non commerciale des avantages environnementaux de la FA au sein des marchés finaux et auprès du grand public en général.

Pour en savoir plus, veuillez contacter www.amgta.org.

