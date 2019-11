Personalis, Inc. annonce sa collaboration avec Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, pour identifier et développer de nouveaux biomarqueurs pour les traitements contre le cancer





Personalis, Inc. (Nasdaq :PSNL), un chef de file de la génomique du cancer, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, une société de science et technologie de premier plan, pour rechercher de nouveaux biomarqueurs de réponse et des mécanismes de résistances pour les traitements contre le cancer. Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, utilisera la toute dernière plateforme d'immunogénétique du cancer de Personalis, ImmunoID NeXTtm, pour identifier et développer des biomarqueurs cliniques.

Grâce à des essais et des analyses innovants, ImmunoID NeXT, offre une vue complète de chaque microenvironnement génomique et immunitaire du cancer à partir d'un échantillon de tumeur unique et limité. La plateforme est une solution de bout en bout conçue pour faciliter la découverte de biomarqueurs oncologiques de précision et pour en évaluer les applications cliniques. À cet effet, elle permet d'analyser simultanément des mutations du cancer, du répertoire immunitaire, des néoantigènes, des mécanismes d'échappement tumoral, des méthodes de réparation de l'ADN, des antigènes d'histocompatibilité humains (y compris le typage, la perte d'hétérozygotie, et la détection de mutation somatique), de la masse mutationnelle de la tumeur (tumor mutational burden, TMB), de l'instabilité microsatellite (microsatellite instability, MSI), des oncovirus, des points de contrôle immunitaires, de l'expression génique, des signatures immunitaires et d'autres biomarqueurs avancés.

« Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est un chef de file mondial du développement de traitements contre le cancer et nous sommes ravis de collaborer avec eux pour identifier la prochaine génération de biomarqueurs cliniques destinés aux thérapies contre le cancer », a déclaré Richard Chen, MD, directeur de la stratégie chez Personalis. « Nous travaillerons avec Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, afin d'exploiter la plateforme NeXT pour l'identification de nouveaux biomarqueurs, l'analyse de mécanismes de résistance au traitement, la stratification des patients, la stratégie de thérapie combinatoire, et la catégorisation moléculaire complète des cancers afin de mettre au point un traitement de précision. »

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est une société spécialisée en génomique du cancer, en pleine croissance, qui transforme le développement des thérapies d'avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur les réponses immunitaires et le cancer de chaque patient. La Plateforme NeXT de la société est conçue pour s'adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique, des informations sur l'ensemble des 20 000 gènes humains et sur le système immunitaire, à partir d'un échantillon tissulaire unique. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP) et certifié CLIA'88. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter www.personalis.com, et suivre Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

À propos de KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, société scientifique et technologique leader, exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Près de 56 000 employés s'efforcent chaque jour d'influencer positivement la vie de plusieurs millions de personnes, en créant des manières de vivre plus optimistes et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition génique ou de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus délicates pour favoriser l'intelligence des dispositifs, la société intervient partout. En 2018, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a généré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards EUR dans 66 pays.

La société détient les droits mondiaux du nom et de la marque commerciale « Merck » à l'international. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où les secteurs commerciaux de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, opèrent sous les noms d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie, et d'EMD Performance Materials. Depuis sa création en 1668, l'exploration scientifique et l'entreprenariat responsable ont été la clé des progrès technologique et scientifique de la société. À ce jour, la famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse.

