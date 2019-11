Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Service aérien complémentaire en place dès demain





QUÉBEC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer une liaison continue entre la Gaspésie et la Côte-Nord et d'offrir de la prévisibilité à sa clientèle, la Société des traversiers du Québec (STQ) offrira dès demain, le mercredi 20 novembre 2019, un service aérien complémentaire entre les aéroports de Mont-Joli, Pointe-Lebel (Baie-Comeau) et Sept-Îles, et ce, jusqu'au dimanche 24 novembre inclusivement.

Cette décision a été prise pour pallier l'absence possible de service maritime pendant que les travaux se poursuivent sur le NM Saaremaa I et en raison des récentes annulations dues aux conditions météorologiques exceptionnelles.

La liaison aérienne sera maintenue même si le NM Saaremaa I revient en service, et ce, afin de permettre aux clients de planifier leurs déplacements efficacement.

L'horaire des vols sera le suivant :

Mercredi et jeudi



Mont-Joli - Baie-Comeau Baie-Comeau - Mont-Joli Mont-Joli - Sept-Îles Sept-Îles - Mont-Joli Départ 9 h Départ 11 h Départ 15 h Départ 16 h 30

Vendredi, samedi et dimanche



Mont-Joli - Sept-Îles Sept-Îles - Mont-Joli Mont-Joli - Baie-Comeau Baie-Comeau - Mont-Joli Départ 9 h Départ 11 h Départ 15 h Départ 16 h 30

Les tarifs du service aérien seront les suivants :

16 à 64 ans : 20 $

65 ans et plus : 15 $

6 à 15 ans : 10 $

5 ans et moins : gratuit

Les réservations sont obligatoires en téléphonant au 418 562-2500 (1 877 562-6560) ou en se présentant en personne à la gare fluviale de Matane. Le paiement entier sera prélevé sur une carte de crédit au moment de la réservation. Le service des réservations sera ouvert exceptionnellement jusqu'à 21 h ce soir, le mardi 19 novembre. Il reprendra son horaire régulier par la suite.

Les clients sont priés de se présenter directement à l'aéroport environ 45 minutes avant l'heure prévue de leur vol.

Les modalités complètes du service aérien sont disponibles au traversiers.com.

