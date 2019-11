Shell New Energies déploie la plateforme de Beacon pour développer des solutions novatrices





Beacon Platform, Inc. a annoncé aujourd'hui que Shell New Energies (« Shell ») avait fait appel à elle afin d'élaborer des applications web complètes à l'aide de sa plateforme de développement basée sur le cloud et de sa technologie exclusive de graphique de dépendance.

Beacon permettra aux développeurs et aux scientifiques des données de Shell d'accélérer, en toute sécurité et à grande échelle, les processus d'élaboration, d'essai et de déploiement d'applications web novatrices jusqu'à leur production, que ce soit au bénéfice des clients ou des utilisateurs professionnels. Les fonctionnalités avancées de la plateforme Beacon aideront Shell à créer et déployer rapidement des solutions énergétiques innovantes.

La plateforme de Beacon est conçue pour permettre aux développeurs de coder, de partager et de diffuser les codes, d'accéder aux données dont ils ont besoin, de créer des applications web et de procéder aux analyses qui donnent de l'élan au secteur en toute simplicité. L'approche caractérisée par une architecture ouverte et un code source transparent laisse le champ libre à l'expérimentation et à la collaboration à une échelle impossible dans le cadre d'une solution classique dite « boîte noire ». Contrairement à ce type de solution, Beacon utilise un modèle de code source transparent, qui permet une maîtrise totale de l'entièreté du cycle de vie de l'élaboration des logiciels et de l'environnement de production dans lequel les utilisateurs finaux exécutent les applications. Disposer d'un accès illimité au code et à la plateforme sous-jacente signifie que les clients peuvent acheter la fonctionnalité Beacon prête à l'emploi pour ensuite créer leurs propres extensions internes.

Kirat Singh, PDG de Beacon, a commenté : « Nous sommes heureux de contribuer à stimuler les activités de Shell New Energies. Voir Beacon occuper une place de plus en plus importante sur le marché des matières premières est formidable, et nous sommes ravis que notre ensemble intégré de données, d'analyses et d'applications basé sur le cloud permette à Shell New Energies de créer des applications novatrices destinées à leurs clients et aux utilisateurs professionnels. Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir nos partenariats et de continuer à offrir une valeur ajoutée à nos clients. »

À propos de Beacon Platform, Inc.

Beacon révolutionne le secteur des services financiers en offrant de nouvelles possibilités aux équipes de développeurs quantitatifs et aux utilisateurs professionnels. Beacon a été fondée par l'équipe de technologues expérimentés ayant travaillé avec SecDB chez Goldman Sachs et ayant créé Athena pour JP Morgan ainsi que Quartz pour Bank of America Merrill Lynch. Les clients bénéficient de la plateforme de toute dernière génération de Beacon destinée à la gestion des risques, à la négociation, aux analyses à l'échelle de l'entreprise et bien plus encore.

Beacon est une plateforme unique basée sur le cloud et conçue pour autonomiser les développeurs, les analystes quantitatifs, les scientifiques des données et les utilisateurs professionnels dans le cadre de la mise à l'échelle des technologies, et pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs opérationnels. Beacon est le seul fournisseur du marché à mettre le code source sous-jacent, une plateforme de développement et des services d'infrastructure à la disposition des clients afin qu'ils puissent détenir un ensemble technologique complet.

