TYAN présente, lors de la conférence SC19, les plateformes HPC, IA et de serveurs de stockage, munies de processeurs évolutifs Intel® Xeon® de deuxième génération





TYAN®, un fabricant et concepteur de plateformes de serveurs de premier plan et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présentera au Colorado Convention Center de Denver lors du SC19, le 21 novembre, stand n° 1601, une large gamme de plateformes HPC, IA, de stockage et de serveur cloud, optimisées pour les marchés des entreprises et des centres de données.

« Les données représentent le fondement de la nouvelle économie et la manière dont les entreprises déplaceront, stockeront et traiteront efficacement les données déterminera leur degré de réussite », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'unité opérationnelle TYAN de MiTAC Computing Technology Corporation. « En exploitant les processeurs évolutifs Intel® Xeon® de deuxième génération, Le portefeuille leader de TYAN de plateformes HPC, de stockage et de serveurs cloud permet d'aider nos clients à accélérer l'innovation, à générer de la valeur commerciale et à commercialiser plus rapidement leurs produits et services. »

Les plateformes HPC et de serveur de stockage de Tyan améliorent les performances grâce aux processeurs évolutifs Intel Xeon de deuxième génération

Les plateformes de serveurs HPC de TYAN reposent sur des processeurs évolutifs Intel Xeon de deuxième génération, avec l'intégration technologique d'Intel® Deep Learning Boost et Intel® Optanetm, la mémoire persistante DC qui permet des performances supérieures à la gamme d'applications HPC et IA. Le nouveau Thunder HX FT83-B7119 dispose d'une bande passante haut débit entre le CPU et le processeur graphique pour diverses charges de travail parallèles. Le système 4U prend en charge 10 ports PCIe x16 double largeur pour le déploiement du processeur graphique, une carte réseau x16 simple largeur, jusqu'à 3 To de RAM système, ainsi que ses 24 baies de lecteur 3,5" à remplacement à chaud permettant un accès facile grâce à une installation simple et sans outillage.

Parmi les autres plateformes HPC exposées figurent Thunder HX FT77D-B7109 avec une conception à deux sockets 4U et structure intégrée de réseau gigabit Intel Omni-Path100® pour des charges de travail massivement parallèles telles que le calcul scientifique et la reconnaissance faciale à grande échelle ; Thunder HX FT48T-B7105 avec une conception de station de travail 4U sur piédestal offrant un maximum d'E/S aux utilisateurs professionnels chevronnés pour le rendu 3D et le traitement d'images ; Thunder HX GA88-B5631 avec une densité et des performances élevées dans un châssis mono-socket 1U prenant en charge 12 ports DIMM et 5 ports PCIe x16 pour les applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.

Fonctionnant avec des processeurs évolutifs Intel Xeon de deuxième génération, les plateformes de stockage TYAN offrent divers scénarios de mise en oeuvre du stockage hiérarchique pour les centres de données et les entreprises grâce à Thunder SX FA100-B7118, une gamme de solutions de stockage à froid de 100 baies 4U de très grande capacité, Thunder SX TN76-B7102, un serveur 2U muni de 24 ports DIMM DDR4 et de douze baies de lecteur 3,5" remplaçables à chaud pour la virtualisation des données et les bases de données mémoire ; Thunder SX GT62H-B7106, un stockage 100 % flash ultra-performant avec 10 baies de lecteurs U.2 NVMe pour des applications de transmission de données à très grande vitesse.

Le tout nouveau Thunder SX GT90-B7113, une plateforme de stockage haute densité à double socket 1U prenant en charge douze disques SATA 3,5" remplaçables à chaud (les disques SAS sont pris en charge par la configuration). Montée sur un tiroir de service et quatre baies de lecteur NVMe U.2 2,5" remplaçable à chaud avec une profondeur de châssis de 35". Cette plateforme est conçue pour les applications de stockage définies par logiciel sur serveur CSP et permet une facilité d'entretien et une densité au sein du même serveur.

TYAN présente également des plateformes serveurs d'entrée qui mettent en relief les processeurs E-2200 Intel® Xeon® pour offrir une performance de niveau professionnel. Le serveur Thunder CX GT24E-B5556 est un serveur 1U optimisé pour des applications de cloud gaming abordables avec prise en charge jusqu'à 4 ports DDRM DDR4, 1 carte graphique double largeur et deux ports Ethernet 10GBase-T ; le serveur Thunder CX GX38-B5550 est un serveur compact 1U avec un châssis d'une profondeur inférieure à 400 mm prenant en charge deux baies de disques SATA internes de 3,5" pour l'informatique de pointe.

