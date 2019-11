TIP Trailer Services reçoit une lettre de non-intervention du Bureau de la concurrence du Canada concernant l'acquisition de Trailer Wizards





TIP Trailer Services, une société de portefeuille de I Squared Capital, a reçu une lettre de non-intervention du Bureau de la concurrence du Canada lui permettant de procéder à l'acquisition de Trailer Wizards Ltd., un fournisseur de premier plan de services de location et de leasing de remorques au Canada. Cela fait suite à l'annonce de l'acquisition proposée le 4 septembre 2019. En conséquence, la date de clôture pour l'acquisition devrait maintenant être fixée en janvier 2020.

L'acquisition de Trailer Wizards fera de TIP l'un des plus importants fournisseurs de services de remorques au Canada, lui permettant de diversifier sa couverture géographique, d'étendre son offre de services et d'élargir sa clientèle. TIP a procédé à une première expansion ? de l'Europe vers le Canada ? en 2016 avec le rachat de Train Trailer. L'acquisition de Trailer Wizards ajoutera 21 sites, plus de 400 employés et une flotte diversifiée composée de plus de 23 000 unités au Canada. Après la clôture de l'acquisition, Train Trailer Rentals et Trailer Wizards feront toutes deux partie de TIP Group et seront entièrement intégrées au fil du temps.

Suite à la transaction, la division canadienne de TIP disposera d'une flotte combinée de plus de 33 000 remorques, unités frigorifiques, châssis et configurations de remorques à plateau/surbaissées. La société emploiera plus de 500 personnes, dont environ 300 mécaniciens, sur près de 30 sites au Canada ? de l'Île-du-Prince-Édouard à la Colombie-Britannique.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles. TIP et I Squared Capital ont été conseillées par ING Bank N.V. La Banque HSBC Canada et la Banque de Nouvelle-Écosse sont les principaux arrangeurs de la dette pour la transaction. Trailer Wizards et sa société mère Lions Gate Trailers Ltd. ont été conseillées par Sequeira Partners.

TIP Trailer Services

TIP, l'un des plus importants fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada, est spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques ; la société propose également d'autres services à valeur ajoutée à ses clients dans les secteurs des transports et de la logistique. TIP, dont le siège social est situé à Amsterdam, dessert ses clients depuis 102 sites répartis dans 17 pays d'Europe et au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.tipeurope.com

Trailer Wizards

Fondée en 1963, Trailer Wizards est l'une des plus importantes sociétés commerciales nationales de location, de leasing, de vente, d'entretien, de pièces et de stockage de remorques au Canada. Trailer Wizards compte aujourd'hui 21 sites couvrant le Canada d'un océan à l'autre, incluant 14 centres de service à la clientèle dotés d'un personnel complet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://trailerwizards.com

