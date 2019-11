Travailler main dans la main avec les géants sociaux du monde entier : Haval dévoile les versions améliorées des F7 et F7x Performance Edition 2020





PÉKIN, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Haval SUV (« Haval »), la première marque de SUV en Chine, a dévoilé, le 6 novembre, son alliance stratégique et sociale mondiale, ainsi que les modèles actualisés de ses véhicules Haval F7, F7x Performance Edition et F5. Présenté dans le cadre de la Conférence sur la stratégie sociale mondiale de Haval et du « Fan Festival », le modèle Haval F7x Performance Edition est également sorti en Russie le 7 novembre.

L'Alliance stratégique et sociale mondiale de Haval s'appuie sur des partenariats avec de grandes marques telles que Vibrato Douyin, Ximalaya, iQIYI, Autonavigate, Tencent et iFlytek, qui associent la technologie de la 5G et de l'intelligence artificielle avec les Big data, des plateformes sociales et des ressources partagées afin de fonder un écosystème social et intelligent de la voiture connectée. La série F a été construite sur le concept F3 de « Future, Fashion et Fun » (futur, mode et amusement) et les dernières mises à jour de Haval marquent le début de l'ère F4, où le quatrième élément - « Friends » (amis) - renvoie à la manière dont les tendances du partage social vont redéfinir l'expérience au volant des jeunes d'aujourd'hui.

« Qu'il s'agisse des tendances de la mondialisation, de la 5G ou de l'IA, l'avenir de Haval est rempli de possibilités de croissance infinies. Nous ne sommes limités que par notre imagination », a déclaré Wen Fei, directeur général adjoint de Great Wall Motor. « Haval va continuer à prôner sa vision qui consiste à créer des 'voitures qui ont du coeur', en exploitant les dernières tendances pour répondre aux attentes des clients du monde entier, voire pour les dépasser. »

L'Alliance stratégique et sociale mondiale de Haval a été créée pour s'adapter aux tendances essentielles en termes de technologie, de Big data et de mondialisation. Sur le volet technologique, Haval va utiliser les technologies de la 5G et de l'IA à la pointe du secteur dans ses nouveaux modèles, tandis que le constructeur va tirer parti des Big data issues des plateformes sociales et du comportement au volant pour améliorer le confort et la commodité de la conduite. Enfin, Haval va intégrer des plateformes sociales mondiales et des technologies pour donner naissance à un plus grand nombre de possibilités d'interactions à l'échelle du globe. En s'adaptant à la technologie et aux tendances de consommation, Haval a façonné les SUV de dernière génération.

Après avoir enregistré des ventes phénoménales depuis son lancement, Haval a mis à jour ses SUV très prisés Haval F7 et Haval F7x Performance Edition, qui sont dotés de technologies intelligentes améliorées et d'une plate-forme sociale intégrée pour s'adapter à l'évolution des besoins de voyage de son jeune public cible. Haval F7x est sorti sur le marché russe le 7 novembre, alors que les modèles précédents ont été lancés plus tôt cette année. Le succès d'Haval en Russie, étape pionnière dans la stratégie de mondialisation du constructeur automobile, a des implications d'une grande portée pour le développement planétaire du constructeur.

Positionné comme le « SUV social intelligent basé sur l'IA », le Haval F7 est la première voiture véritablement mondiale créée par une marque chinoise et elle s'est imposée comme une référence dans la mondialisation des SUV chinois. Le Haval F7 est le premier véhicule chinois fabriqué et distribué à l'étranger, le premier cycle de production pour le marché russe s'étant achevé en juin dernier dans la nouvelle usine dont le constructeur automobile dispose dans la ville russe de Toula. Depuis ses débuts en Russie il n'y a que quatre mois, le SUV est devenu le véhicule chinois le plus vendu en Russie et il représente 40 % du chiffre d'affaires de la série F de Haval à l'étranger. Par ailleurs, le Haval F7 a joué un rôle essentiel dans les performances de Great Wall Motor dans la région, les ventes totales sur le marché russe ayant augmenté de 452 % en glissement annuel à compter de septembre 2019.

À propos de Haval SUV

Haval SUV, qui fait partie de Great Wall Motor Company Limited (OTC Pink : GWLLF), est la première marque de SUV en Chine, ainsi qu'un fabricant mondial de SUV en plein essor. Exploitée de manière indépendante depuis 2013, Haval s'est hissée à la deuxième place dans le classement des « SUV les plus précieux » de Brand Finance Auto & Tyres 2017 et à la seizième place dans le classement des « 100 marques automobiles les plus précieuses au monde en 2018 » de Brand Finance Auto & Tyres.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.haval-global.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030812/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030813/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030851/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030811/4.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 16:33 et diffusé par :