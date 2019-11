La CSQ rend hommage à la présidente sortante de l'APTS





MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Par la voix de sa présidente, Sonia Ethier, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a tenu à souligner le départ de la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Carolle Dubé.

« Après presque 30 années consacrées à la défense du secteur public, on ne peut passer sous silence l'engagement de la présidente sortante de l'APTS, Carolle Dubé. Elle a su inscrire durablement sa marque dans le domaine de la santé et des services sociaux. Sous le signe de la longévité et de la persévérance, sa contribution est un exemple pour le milieu syndical, mais surtout une inspiration pour toutes les femmes du Québec. Il faut souligner que, sous sa présidence, l'APTS a notamment été un partenaire actif au sein du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) dont le mandat transcendait les allégeances syndicales afin de placer les intérêts des travailleuses et des travailleurs au premier plan. Au nom de la CSQ, je souhaite remercier Carolle Dubé pour toutes ces années consacrées à la justice sociale », transmet la présidente de la CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

