/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation du tome de novembre 2019 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale/

QUÉBEC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, rendra son rapport public le 20 novembre 2019, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2019-2020.

Les représentants des médias qui désirent obtenir sous embargo une copie du rapport pourront le faire à compter de 8 h à la salle 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May. Un breffage technique présentant les résultats détaillés des travaux se tiendra à 9 h à la salle 1.38 de l'édifice Pamphile-Le May. La conférence de presse aura lieu à 11 h à la salle 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May. Elle pourra être visionnée en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale (assnat.qc.ca).

Le rapport aborde plusieurs sujets d'intérêt pour les parlementaires et la population :

Activités du Centre de gestion de l'équipement roulant

Aide financière pour le développement économique

Bâtiments scolaires : qualité et disponibilité

Protection de la jeunesse : gestion des interventions à la suite d'un signalement à un directeur de la protection de la jeunesse

Protection des personnes inaptes sous régime public

Il comprend également trois chapitres sur les travaux menés récemment par le commissaire au développement durable :

Utilisation des antibiotiques chez les animaux destinés à l'alimentation

Motion de l'Assemblée nationale relative au Fonds vert

Révision de la stratégie gouvernementale de développement durable

Enfin, ce rapport contient deux chapitres qui sont en lien direct avec les résultats financiers du gouvernement :

États financiers consolidés du gouvernement 2018-2019 : constats et commentaires à l'attention des parlementaires

Suivi des prévisions du rapport préélectoral 2018

AIDE-MÉMOIRE

Obtention du rapport sous embargo Date : Le 20 novembre 2019 Heure : 8 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Breffage technique Date : Le 20 novembre 2019 Heure : 9 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.38

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Présentation du Vérificateur général du Québec Date : Le 20 novembre 2019 Heure : 11 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

