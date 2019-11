Prevost célèbre l'ouverture de son plus grand centre de services en Amérique du Nord





HAYWARD, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Prevost, un chef de file dans la fabrication d'autocars, célèbre l'ouverture de son plus grand centre de services en Amérique du Nord, à Hayward en Californie. Cet important événement atteste de la présence croissante et de la réussite de l'entreprise d'un océan à l'autre en Amérique du Nord.

Le nouveau centre de services de Hayward ajoute 20 nouveaux emplois aux 56 emplois déjà existants grâce à Prevost en Californie, avec son centre de services à Mira Loma. Prevost prévoit créer progressivement 10 nouveaux postes à Hayward en 2020, ce qui représentera un total de 86 employés en Californie.

«?Nous sommes très heureux d'ouvrir ce nouveau centre de services dans la région de la baie de San Francisco, qui représente un investissement de 14 millions $. Nous voulons offrir la meilleure expérience client en mettant l'accent sur la disponibilité, la fiabilité et la rapidité de réaction. Nous voulons faire la différence en fournissant un excellent produit, soutenu par une excellente équipe sur laquelle vous pouvez compter tous les jours. Prevost a une culture de service très distincte qui en fait un élément essentiel de Volvo?», déclare le président de Volvo Bus, Håkan Agnevall.

«?L'inauguration de notre plus grand centre de services, d'une superficie de 67?000 pieds carrés sur la côte ouest américaine, afin de desservir le marché de l'autocar du nord de la Californie et les entreprises technologiques de la région, est un moment historique pour Prevost. Cela renforce notre position de leadership sur le marché nord-américain de l'autocar?», ajoute François Tremblay, vice-président et directeur général de Prevost.

«?Prevost est un ajout majeur à l'économie du 15ème district de la Californie », déclare Eric Swalwell, représentant démocrate de la Californie. «?Je suis tellement fier de représenter la ville d'Hayward et heureux de voir de plus en plus d'investissements et de nouveaux emplois dans notre communauté, ce qui lui a déjà valu sa réputation de plaque tournante de l'innovation et l'industrie. »

«?Nous sommes ravis d'accueillir Prevost à Hayward, non seulement en raison des emplois qui y seront créés et des contributions à l'économie locale, mais aussi en raison de la nature de l'entreprise?» a déclaré Kim Huggett, président et directeur général de la chambre de commerce d'Hayward. «?Prevost est un chef de file de l'industrie en raison de ses produits, de ses ventes et de son innovation, ainsi que de son engagement envers les collectivités où se situent ses centres de service. En ajoutant Prevost à notre communauté d'affaires, nous aurons un partenaire stratégique pour travailler avec le gouvernement local afin de poursuivre notre solide développement économique?», conclut le PDG de la chambre de commerce.

À propos de PREVOST

Prevost est chef de file de la construction d'autocars interurbains de prestige ainsi que leader mondial en production de carrosseries d'autocars pour conversion en maisons motorisées haut de gamme et en unités mobiles spéciales. Prevost tire profit de la puissance financière, de la capacité de recherche et des technologies du Groupe Volvo dont elle fait partie. Le Groupe Volvo est l'un des plus grands fabricants au monde de camions, autobus, équipements de construction et moteurs industriels. www.prevostcar.com

SOURCE Prévost

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 15:03 et diffusé par :