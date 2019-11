Andersen Global se développe en Bosnie-Herzégovine





Andersen Global annonce avoir conclu un accord de collaboration avec un cabinet d'avocats à services complets en Bosnie-Herzégovine. Basé à Banja Luka, SAJI? est le quatrième cabinet de la région à signer un Accord de collaboration avec Andersen Global au cours du dernier mois.

Le propriétaire et associé directeur, Aleksandar Sajic, a fondé le cabinet en 2003 et l'a agrandi pour inclure quatre partenaires et près de 20 professionnels. SAJI? fournit une gamme de services juridiques aux clients y compris les contentieux civils, le droit familial, les négociations d'entreprises, la propriété intellectuelle, les sciences et la technologie, et la fiscalité. Cette collaboration élargit la couverture d'Andersen Global pour inclure près de 65 pays à travers le monde, avec des services juridiques dans plus de 55 pays.

« La collaboration avec Andersen Global améliore nos offres de services et étend notre portée transfrontalière », a déclaré Aleksandar Sajic. « La plateforme mondiale de l'organisation nous permet d'agrandir nos capacités de manière à pouvoir offrir à nos clients, les avantages d'un cabinet mondial. »

« L'ajout de SAJI? nous procure une formidable solution qui permettra à notre cabinet de concurrencer les principaux cabinets de la région », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Aleksandar Sajic et son équipe entretiennent déjà une solide relation de travail avec nos autres équipes juridiques dans la région : Miro Senica and Attorneys en Slovénie, Kallay & Partners en Croatie et JSP en Serbie, et nous continuerons d'ajouter des groupes de qualité qui embrassent nos valeurs et renforcent notre capacité à fournir des solutions clients homogènes et parmi les meilleures de leurs catégories à l'échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui près de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 162 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

