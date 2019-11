L'Association canadienne du propane demande au gouvernement fédéral d'agir immédiatement dans la grève au CN





OTTAWA, 19 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La grève du CN qui fut déclenchée tôt ce matin vient interrompre l'approvisionnement ferroviaire du propane.



« Il est urgent d'agir immédiatement. Nous demandons à ce que le gouvernement fédéral prenne toutes les mesures nécessaires pour que le transport de propane par chemin de fer ne soit plus interrompu », explique Dan Kelly, président du conseil d'administration de l'Association canadienne du propane (ACP).

« Le transport ferroviaire est extrêmement important pour l'économie, l'industrie du propane et les Canadiens qui dépendent quotidiennement du propane pour leur maison, leur entreprise, leur exploitation agricole ou leur flotte de véhicules » a ajouté Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l'ACP.

La livraison ponctuelle du propane est cruciale afin d'assurer la poursuite des activités essentielles que le propane rend possible. L'Association canadienne du propane demande donc que les négociations entre le CN et la CFTC se concluent immédiatement, assurant ainsi la poursuite du transport de propane partout au pays.

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Joannie Bouchard, coordonnatrice, Communications et Relations avec les membres, à info@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 14:35 et diffusé par :